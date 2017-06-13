Galatasaray'da Sabri Sarıoğlu ile yollar ayrıldı. G.Saray yönetimi 31 Mayıs'ta sözleşmesi sona eren Sabri Sarıoğlu ile yola devam etmeme kararı aldı.

Galatasaray'ın alt yapısında yetişen ve 2003 yılından itibaren A takım forması giyen Sabri Sarıoğlu'na yeni sözleşme teklif edilmedi. Geçtiğimiz yaz ayında sarı-kırmızılılar ile 1 yıllık sözleşme yenileyen Sarıoğlu'nun sözleşmesinin son günü 31 Mayıs 2017'di. 1 Haziran itibariyle başarılı futbolcu serbest kaldı.



CENK ERGÜN TELEFONDA SÖYLEDİ

Yönetim ile görüşen ve maddi olarak geçen sezon olduğu gibi yine fedakarlık yapan Sabri, sözleşmesinin uzatılmasını beklerken bu şok karar sonrası futbol kariyerini yeniden planlamak zorunda kaldı. Sportif Direktör Cenk Ergün'ün bugün Sabri Sarıoğlu'nu arayarak, Başkan Dursun Özbek ve yönetimin aldığı sözleşmeyi uzatmama kararını tebliğ ettiği öğrenildi. Bu haberin kamuoyuna duyurulmasının ardından Sabri'nin telefonu da yeni teklifler için çalmaya başladı. 32 yaşındaki tecrübeli isim Galatasaray'dan haber beklerken hiç bir kulüp ile görüşmezken, bu andan itibaren ise menajerine gelen teklifleri değerlendirmeye alacak.



14 SEZONDA 477 RESMİ MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Süper Lig'de 33 maça çıkan deneyimli futbolcu 2 gol, 1 asistle mücadele ederken, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 6 karşılaşmaya çıktı ve 1 gol kaydetti. Galatasaray'da 14 sezonda 477 resmi müsabakaya çıkan milli futbolcu, rakip fileleri 25 kez havalandırdı. Sarıoğlu, sarı-kırmızılı forma ile 5 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası ve 5 Türkiye Süper Kupa sevinci yaşadı..