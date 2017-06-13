Sabri Sarıoğlu ile yollar ayrıldı
Galatasaray'da Sabri Sarıoğlu ile yollar ayrıldı. G.Saray yönetimi 31 Mayıs'ta sözleşmesi sona eren Sabri Sarıoğlu ile yola devam etmeme kararı aldı.
CENK ERGÜN TELEFONDA SÖYLEDİ
Yönetim ile görüşen ve maddi olarak geçen sezon olduğu gibi yine fedakarlık yapan Sabri, sözleşmesinin uzatılmasını beklerken bu şok karar sonrası futbol kariyerini yeniden planlamak zorunda kaldı. Sportif Direktör Cenk Ergün'ün bugün Sabri Sarıoğlu'nu arayarak, Başkan Dursun Özbek ve yönetimin aldığı sözleşmeyi uzatmama kararını tebliğ ettiği öğrenildi. Bu haberin kamuoyuna duyurulmasının ardından Sabri'nin telefonu da yeni teklifler için çalmaya başladı. 32 yaşındaki tecrübeli isim Galatasaray'dan haber beklerken hiç bir kulüp ile görüşmezken, bu andan itibaren ise menajerine gelen teklifleri değerlendirmeye alacak.
14 SEZONDA 477 RESMİ MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Süper Lig'de 33 maça çıkan deneyimli futbolcu 2 gol, 1 asistle mücadele ederken, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 6 karşılaşmaya çıktı ve 1 gol kaydetti. Galatasaray'da 14 sezonda 477 resmi müsabakaya çıkan milli futbolcu, rakip fileleri 25 kez havalandırdı. Sarıoğlu, sarı-kırmızılı forma ile 5 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası ve 5 Türkiye Süper Kupa sevinci yaşadı..
- 13 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 17:23
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Elia, Başakşehir'de
Toplam 5
Yorum
SUAT HELAL OLSUN BAŞAKŞEHİRE BİZİMKİLER 33 YAŞINDA ADAMA 6 -7 MİLYON BORSERVİZ VERSİN
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Elia, Başakşehir'de
Toplam 5
Yorum
44istanbul tarafatari olmayan SL oynayan tek kulüp :)
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Yeni hedef Ever Banega
Toplam 17
Yorum
ahmet gökçe göz boyayan yönetim 33 valbuneayı alacağınıza bu oyuncuyu alsanıza geri zekalılar beceriksiz sünepeler külübü ne hale düşürdünüz beter olun
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