‘Sabri kalmalı’

Eski yönetici Emir Sarıgül, sözleşmesi biten Sabri Sarıoğlu'nun takımda tutulmasını istedi. Sarıgül sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "G.Saray, Sabri'nin evidir. O'nun G.Saray'da kalmasını temenni ediyorum çünkü G.Saray ruhu taşıyacak futbolcular lazım bize" dedi.