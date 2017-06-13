Lozano, City’ye

Galatasaray'ın Bruma'nın yerine düşündüğü isimlerden Meksikalı Hirving Lozano, Manchester City ile anlaştı. Sky Sports, City'nin 'Chucky' lakaplı oyuncuya her an imza attırabileceğini duyurdu. 21 yaşındaki Lozano, bu sezon Pachuca'da 30 maçta 18 gol, 7 asist ile oldukça parlak bir performans sergilemişti.