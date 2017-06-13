 Hatem Ben Arfa’nın önceliği Nice – Fotomaç – 13 Haziran 2017
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    13 Haziran 2017, Salı
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    ’nın önceliği

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    'ın orta sahaya Belhanda dışındaki diğer alternatifi , önceliğinin Fransa Ligi olduğunu belirtti. kulübüne transfer olmak isteyen 30 yaşındaki tecrübeli oyuncu, ancak anlaşamaması halinde diğer teklifleri değerlendirmeye alacağını açıkladı.
    1. 13 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:49
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