G.Saray'ın transfer gündemi

Ergün, Bruma'nın Leipzig'e transferinin yarın resmiyete döküleceğini belirtti. İşte Cenk Ergün'ün açıklamaları:



SABRİ SARIOĞLU'NA VEDA ORGANİZASYONU YAPILACAK

"Yurt dışında ve yurt içinde çalışmalarımız devam ediyor. Sezon bitmeden önce başlamıştık bu görüşmelere. Artık son düzlüğe girdik diye düşünüyorum. Bu haftadan itibaren bir takım gelişmeler olacak. Fakat Gelecek oyunculardan konuşmaktan önce, bugün medyaya da yansımış olan Sabri Sarıoğlu konusunda bir şeyler söylemek isteirm. Yıllarca G.Saray'a hizmet vermiş her türlü başarının altında imzası olan oyunculardan bir tanesi olan Sabri'yle yeni dönemde yeni bir kontrat yapılmayacak. Bu konuda kendisine bugün söyledik. Yakın bir gelecekte umuyorum önümüzdeki hafta kendisinin uygun olacağı bir zamanda bir tören, plaketle teşekkür gibi bir organizasyon olacak. Kendisi de A takımında 14 yıl forma giydi. Başlı başına bir yıldızı var (5 lig şampiyonluğu) bir çok başarının altında imzası var. Kendisine G.Saray camiası adına teşekkür ediyorum."

BRUMA TRANSFERİ

"Görüntü o ki yarından itibaren resmi bilgilendirmelerimiz başlayacak bu konuyla ilgili. Umuyorum kısa bir gelecekte gelecek oyuncularla ilgili de resmi duyuruları yapmaya başlayacağız."

