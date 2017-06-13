 ''G.Saray’da çok şey öğrendim'' – Fotomaç – 13 Haziran 2017
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    13 Haziran 2017, Salı
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    ''G.Saray’da çok şey öğrendim''

    ''G.Saray’da çok şey öğrendim''
    Kiralık sözleşmesi biten ve Porto'ya dönen , "'da çok şey öğrendim. Benim için çok iyi bir sezondu. Bursaspor tecrübemden daha iyiydi" dedi. Tecrübeli orta saha, Porto ile 1 yıl daha kontratı olduğunu da hatırlatarak, "Neler olacağını göreceğiz. Geleceğim konusunda sakinliğimi koruyorum" ifadesini kullandı. Josue, Aslan'da 33 maçta 4 gol, 5 asist üretmişti.
    1. 13 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:22
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