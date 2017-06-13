 Gözler Divan’da – Fotomaç – 13 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Haziran 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Gözler Divan’da

    Gözler Divan’da
    Kulübü'nün haziran ayı divan kurulu toplantısı yarın yapılacak. Başkan Dursun Özbek'in toplantıda taraftarlara transfer müjdelerini de vereceği öğrenildi. Özbek'in ayrıca Riva ve Florya arazileri konusunda camiayı rahatlatacak açıklamalarda bulunması, genel bir sezon değerlendirmesi yapıp, gelecek sezon hedeflerini açıklaması bekleniyor.
    1. 13 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:44
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Gözler Divan’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.