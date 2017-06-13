Gomis heyecanı
Avrupa’dan dönen Cenk Ergün dün Mehmet Özbek ile yaptığı toplantıda ilk müjdeyi verdi Ufak pürüzler çözüldükten sonra Bafetimbi Gomis’in transferi resmen KAP’a bildirilecek.
SIRADA STOPER VAR
Fransız yıldızın birkaç gün içinde KAP'a bildirilmesi bekleniyor. Senegal asıllı forvet ile yıllık 3.4 milyon euro'dan 3+1 yıllık anlaşma yapılacağı belirtildi. Bonservisi Swansea'de olan 32 yaşındaki Gomis, kiralık oynadığı Marsilya formasıyla bu sezon 21 gol atmıştı. Sarıkırmızılılar, stoper için de Chiriches ve Maicon, sol beke ise Clichy konusunda girişimleri sürdürüyor.
Savaş ÇORLU
- 13 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 01:31
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Gomis yarın belli olacak
Toplam 16
Yorum
lmasoglu demek kş bu adamı da alamadı bu yönetim. Beceriksizlik diz boyu. Çarşıdan 3 tavuk al gel desen alamazlar.
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Fenerbahçe Valbuena'yı resmen açıkladı
Toplam 70
Yorum
gs bu adam alışana kadar 34 olacak hadi seneye alıştı buseferde cok yaşlandı diye gönderecekler bide üstüne para gidecek yazık valla
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"F.Bahçe'yi layık olduğu yere taşıyacağız"
Toplam 22
Yorum
sow sezon biti lazim olan adam geldi...
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