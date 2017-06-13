 Gomis heyecanı – Fotomaç – 13 Haziran 2017
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    13 Haziran 2017, Salı
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    Gomis heyecanı

    Gomis heyecanı

    Avrupa’dan dönen Cenk Ergün dün Mehmet Özbek ile yaptığı toplantıda ilk müjdeyi verdi Ufak pürüzler çözüldükten sonra ’in transferi resmen KAP’a bildirilecek.

    'da beklenen transfer zirvesi dün yapılırken, buluşmadan Bafetimbi Gomis müjdesi çıktı. Avrupa turundan dönen futbol direktörü Cenk Ergün, başkan Dursun Özbek'in kardeşi Mehmet Özbek ile Point Otel'de yaklaşık 2 saat süren bir toplantı gerçekleştirdi. Görüşülen oyuncularla ilgili son durumun masaya yatırıldığı zirvede Ergün'ün Bafetimbi Gomis'in transferinin birkaç pürüz dışında bittiği müjdesini verdiği öğrenildi.

    SIRADA STOPER VAR
    Fransız yıldızın birkaç gün içinde KAP'a bildirilmesi bekleniyor. Senegal asıllı forvet ile yıllık 3.4 milyon euro'dan 3+1 yıllık anlaşma yapılacağı belirtildi. Bonservisi Swansea'de olan 32 yaşındaki Gomis, kiralık oynadığı Marsilya formasıyla bu sezon 21 gol atmıştı. Sarıkırmızılılar, stoper için de Chiriches ve Maicon, sol beke ise Clichy konusunda girişimleri sürdürüyor.


    Savaş ÇORLU
    1. 13 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:31
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