Galatasaray Divan Kurulu toplanıyor

Gayrettepe Dedeman Otel'de yapılacak toplantı, saat 13.30'da başlayacak.

Toplantıda Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, son bir aylık dönemdeki gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulunacak.

Divan Kurulunda, amatör şubelerin 2016-2017 sezonundaki durumu ve geleceğiyle ilgili sunumun ardından bu konuda görüşmeler yapılacak.