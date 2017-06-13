 Galatasaray Divan Kurulu toplanıyor – Fotomaç – 13 Haziran 2017
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    13 Haziran 2017, Salı
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    Galatasaray Divan Kurulu toplanıyor

    Galatasaray Divan Kurulu toplanıyor

    Galatasaray Kulübü Divan Kurulunun haziran ayı olağan toplantısı yarın yapılacak.

    Gayrettepe Dedeman Otel'de yapılacak toplantı, saat 13.30'da başlayacak.

    Toplantıda Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, son bir aylık dönemdeki gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulunacak.

    Divan Kurulunda, amatör şubelerin 2016-2017 sezonundaki durumu ve geleceğiyle ilgili sunumun ardından bu konuda görüşmeler yapılacak.

    1. 13 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 12:58
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