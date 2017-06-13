 Emre Mor müjdesi – Fotomaç – 13 Haziran 2017
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    13 Haziran 2017, Salı
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    müjdesi

    Emre Mor müjdesi

    Milli yıldızın menajeri, “Üç büyükler Emre’yi çok istiyor” dedi.

    G.Saray'ın transfer gündemindeki isimlerden ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Oyuncunun menajeri Muzzi Özcan, TRT Spor'a yaptığı açıklamada ", ve Emre Mor'u istiyor. Kiralama planları var. Zaten bonservisini ödemeleri mümkün değil. Emre'nin sürekli oynayacağı bir takımda olmasını ve oyunun geliştirmesini istiyoruz. Önceliğimiz para değil. Dortmund başka kulüplerle görüşmemize izin verdi. Emre ile oturup bir karar vereceğiz" diye konuştu.
    1. 13 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:59
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