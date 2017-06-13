 Elia’nın yerine Sinan Gümüş – Fotomaç – 13 Haziran 2017
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    13 Haziran 2017, Salı
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    Elia’nın yerine

    Elia’nın yerine Sinan Gümüş
    için Benfica'dan sonra Feyenoord iddiası ortaya atıldı. Hollanda basını, Feyenoord'un Başakşehir'e geleceği iddia edilen Eljero Elia'nın yerine Galatasaray'dan Sinan Gümüş'ü istediğini yazdı. Benfica'nın 'İlgimiz yok' dediği Sinan'la Napoli, Freiburg ve Atalanta'nın da ilgilendiği belirtildi. 23 yaşındaki Sinan Gümüş bu sezon 11 gol atmıştı.
    1. 13 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:20
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