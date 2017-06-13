Dionisi’de rakip çıktı

İtalyan basını, G.Saray'ın anlaştığını iddia ettiği Federico Dionisi için Bologna'nın da devreye girdiğini belirtti. Frosinone ile sözleşmesi biten golcü oyuncu bu sezon Serie B'de 17 gol (1 de asist yaptı) atarak dikkatleri üzerine çekmişti.