 Belhanda için limitini zorluyor – Fotomaç – 13 Haziran 2017
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    13 Haziran 2017, Salı
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    Belhanda için limitini zorluyor

    Belhanda için limitini zorluyor

    9 milyon euro isteyen Dinamo Kiev’in, sarı-kırmızılı kulübün yaptığı son öneri karşısında yumuşayabileceği belirtildi. G.Saray’a daha önce ‘evet’ diyen Belhanda haber bekliyor.

    , transferde ataklarını sıkılaştırdı. Sarı- kırmızılılar, Younes Belhanda için kulübü Dinamo Kiev'e yaptığı teklifini 5 milyon euro'dan son olarak 6.5 milyon euro'ya yükseltti ve cevap beklemeye geçti. Finansal Fair Play kriterleri nedeniyle mali açından sıkıntıda olan Dinamo Kiev'in sözleşmesi seneye bitecek olan Belhanda için yapılan bu teklifi kabul edebileceği belirtildi.

    TUDOR'A YENİ PRENS
    Ukrayna ekibi şimdiye kadar 9 milyon euro bonservis bedelinde diretiyordu. Futbol direktörü Cenk Ergün daha önce Belhanda ile yaptığı görüşmelerden olumlu yanıt almıştı. 27 yaşındaki Faslı yıldızın, kulüplerin anlaşmasını beklediği ve onayın çıkması halinde İstanbul'a geleceği dile getiriliyor. Tudor'un da takımda görmek istediği oyunculardan olan Belhanda geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynadığı Fransız ekibi Nice'te 31 maçta 3 gol atıp, 7 asist gerçekleştirdi.

    TEKNİĞİ VE GOL SONRASI TAKLALARI İLE ÜNLÜ
    Orta sahada '10 numara' pozisyonunda görev yapan Belhanda, kanatlarda da oynayabiliyor. Yüksek tekniği, etkili şutları ve taklaları ile ünlü 1.75 boyundaki yıldız, Schalke 04 ve Montpeiller takımlarında da forma giydi.
    1. 13 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:30
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