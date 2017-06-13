Belhanda için limitini zorluyor
9 milyon euro isteyen Dinamo Kiev’in, sarı-kırmızılı kulübün yaptığı son öneri karşısında yumuşayabileceği belirtildi. G.Saray’a daha önce ‘evet’ diyen Belhanda haber bekliyor.
TUDOR'A YENİ PRENS
Ukrayna ekibi şimdiye kadar 9 milyon euro bonservis bedelinde diretiyordu. Futbol direktörü Cenk Ergün daha önce Belhanda ile yaptığı görüşmelerden olumlu yanıt almıştı. 27 yaşındaki Faslı yıldızın, kulüplerin anlaşmasını beklediği ve onayın çıkması halinde İstanbul'a geleceği dile getiriliyor. Tudor'un da takımda görmek istediği oyunculardan olan Belhanda geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynadığı Fransız ekibi Nice'te 31 maçta 3 gol atıp, 7 asist gerçekleştirdi.
TEKNİĞİ VE GOL SONRASI TAKLALARI İLE ÜNLÜ
Orta sahada '10 numara' pozisyonunda görev yapan Belhanda, kanatlarda da oynayabiliyor. Yüksek tekniği, etkili şutları ve taklaları ile ünlü 1.75 boyundaki yıldız, Schalke 04 ve Montpeiller takımlarında da forma giydi.
- 13 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 01:30
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Gomis yarın belli olacak
Toplam 16
Yorum
lmasoglu demek kş bu adamı da alamadı bu yönetim. Beceriksizlik diz boyu. Çarşıdan 3 tavuk al gel desen alamazlar.
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Fenerbahçe Valbuena'yı resmen açıkladı
Toplam 70
Yorum
gs bu adam alışana kadar 34 olacak hadi seneye alıştı buseferde cok yaşlandı diye gönderecekler bide üstüne para gidecek yazık valla
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"F.Bahçe'yi layık olduğu yere taşıyacağız"
Toplam 22
Yorum
sow sezon biti lazim olan adam geldi...
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