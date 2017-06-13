Başarıya aç olmalı
Tudor, kupalara ve zaferlere aç oyuncular istediğini söyledi.
TAKIM DİP YAPMIŞTI
Geldiğimde takım kondisyon olarak en alt seviyedeydi. Psikolojik olarak yıkılmıştı. Oyuncular arasında sorunlar vardı. İyi idman yapmadıklarını anladım. Yönetim 'senden mucize beklemiyoruz' dedi.
HIRVATLAR ÇOK PAHALI
"Elimde olsa 11 Hırvat oyuncuyla çalışmak isterdim. Ancak Hırvat oyuncular çok pahalı. Brozovic ve Perisic'e bütçemiz yetmez."
ATEŞLİ BİR LİG OLACAK
"Fenerbahçe bu sezon önemli transferler yapıyor. Beşiktaş zaten iyi takım. Şampiyonlar Ligi için kadrosunu daha da güçlendirecek. Trabzonspor ve Başakşehir de var. Ateşli bir lig olacak. Türk futbolu ileri doğru adımlar atıyor. Sahada hiçbir maçı cebinizde göremezsiniz."
- 13 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 01:22
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Gomis yarın belli olacak
Toplam 16
Yorum
lmasoglu demek kş bu adamı da alamadı bu yönetim. Beceriksizlik diz boyu. Çarşıdan 3 tavuk al gel desen alamazlar.
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Fenerbahçe Valbuena'yı resmen açıkladı
Toplam 70
Yorum
gs bu adam alışana kadar 34 olacak hadi seneye alıştı buseferde cok yaşlandı diye gönderecekler bide üstüne para gidecek yazık valla
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"F.Bahçe'yi layık olduğu yere taşıyacağız"
Toplam 22
Yorum
sow sezon biti lazim olan adam geldi...
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