 Başarıya aç olmalı – Fotomaç – 13 Haziran 2017
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    13 Haziran 2017, Salı
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    Başarıya aç olmalı

    Başarıya aç olmalı

    Tudor, kupalara ve zaferlere aç oyuncular istediğini söyledi.

    Teknik Direktörü Igor Tudor, Hırvatistan'ın Jutarnji gazetesine verdiği röportajda transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. "Podolski gitti. Bir sürü yeni oyuncu gelecek" diyen Tudor, "Bu da bazılarının gitmek zorunda kalacağı anlamına geliyor" ifadesini kullandı. Büyük oyuncu alıp almayacağı da sorulan Tudor, "Büyük oyuncu imajınızı yükseltir. Forma satarsınız. Ancak seçerken dikkatli olmalısınız. Hala kupalara ve başarıya aç olmalı" diyerek kriterini ortaya koydu.

    TAKIM DİP YAPMIŞTI
    Geldiğimde takım kondisyon olarak en alt seviyedeydi. Psikolojik olarak yıkılmıştı. Oyuncular arasında sorunlar vardı. İyi idman yapmadıklarını anladım. Yönetim 'senden mucize beklemiyoruz' dedi.

    HIRVATLAR ÇOK PAHALI
    "Elimde olsa 11 Hırvat oyuncuyla çalışmak isterdim. Ancak Hırvat oyuncular çok pahalı. Brozovic ve Perisic'e bütçemiz yetmez."

    ATEŞLİ BİR LİG OLACAK
    "Fenerbahçe bu sezon önemli transferler yapıyor. Beşiktaş zaten iyi takım. Şampiyonlar Ligi için kadrosunu daha da güçlendirecek. Trabzonspor ve Başakşehir de var. Ateşli bir lig olacak. Türk futbolu ileri doğru adımlar atıyor. Sahada hiçbir maçı cebinizde göremezsiniz."
    1. 13 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:22
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