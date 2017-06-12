Traore’ye 20 milyon euro

Galatasaray'ın da transfer listesinde adı geçen Bertrand Traore için West Ham United, 20 milyon euro'luk teklif hazırladı. İngiliz basını; kiralık gittiği Ajax'ta geçen sezon 13 gol, 6 asistle oynayan Traore için West Ham'ın resmen devreye girdiğini duyurdu. Everton, Lyon ve birkaç Alman ekibinin de Traore için Chelsea ile temasa geçtikleri kaydedildi.