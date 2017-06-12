 Traore’ye 20 milyon euro – Fotomaç – 12 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Haziran 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Traore’ye 20 milyon euro

    Traore’ye 20 milyon euro
    Galatasaray'ın da transfer listesinde adı geçen Bertrand Traore için West Ham United, 20 milyon euro'luk teklif hazırladı. İngiliz basını; kiralık gittiği Ajax'ta geçen sezon 13 gol, 6 asistle oynayan Traore için West Ham'ın resmen devreye girdiğini duyurdu. Everton, Lyon ve birkaç Alman ekibinin de Traore için Chelsea ile temasa geçtikleri kaydedildi.
    1. 12 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:11
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Traore’ye 20 milyon euro haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.