 Mbokani iddiası – Fotomaç – 12 Haziran 2017
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    12 Haziran 2017, Pazartesi
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    Mbokani iddiası

    Mbokani iddiası

    Lukas Podolski'nin yerine forvet alacak olan Cimbom'a yazılan son isin oldu.

    Sarı-kırmızılılar'ın Kongolu golcü için zemin yokladığı vurgulandı. 1.85 boyundaki forvet, geçen sezon Dinamo Kiev'den kiralık gittiği Hull City'de 14 maçta şans bulurken, gol atamadı. Galatasaray'ın Gomis'te problem çıkması halinde Mbokani'yi değerlendirmeye alacağı öğrenildi.
    1. 12 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:13
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