Sinan Gümüş'e kancayı atan Benfica kulübünün sinsi planı ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde bir açıklamayla bu transferi yalanlayan Lizbon ekibinin, Sinan Gümüş ile ilgilenmeye devam ettiği öğrenildi. Portekiz temsilcisinin, sezon boyunca takip ettiği oyuncuları, "Mayıs'ta yalanla, Temmuz'da al" taktiği ile renklerine bağladığı ortaya çıktı. Böylece fiyat kıran Benficalı yöneticilerin, daha önce yaptığı Rafa ve Zivkovic transferleri örnek olarak gösterildi.