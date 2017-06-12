 Maicon için yeni hamle – Fotomaç – 12 Haziran 2017
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    12 Haziran 2017, Pazartesi
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    Maicon için yeni hamle

    Maicon için yeni hamle

    Brezilya basını, sarı-kırmızılı yetkililerin bonservis teklifini bir miktar artırdığını yazarken, 28 yaşındaki stoper ile de görüşme yaptığını belirtti. Transferi, Sao Paulo’nun tavrı belirleyecek.

    Stoper arayışlarını sürdüren Galatasaray, için yeni bir hamle yaptı. Napoli'li Vlad Chricihes'i ilk planda tutan sarı-kırmızılı yönetim, olumsuz bir ihtimale karşılık alternatif isimleri de hazırda bekletiyor. Bu çerçevede Maicon için Sao Paulo'ya yeni teklif sunulduğu belirtildi. Brezilya basınında yer alan haberde ilk teklifi kabul görmeyen Galatasaray'ın Sao Paulo'ya yaptığı bonservis önerisini yükselttiği ve daha cazip bir teklifte bulunduğu kaydedildi. Aslan'ın Maicon ile de bir görüşme gerçekleştirdiği ve Sao Paulo'dan yanıt beklemeye geçtiği ifade edildi. 1.91 boyundaki Brezilyalı savunmacı hem sağ hem sol stoper oynayabiliyor.

    GÜÇ&TEKNİK BiRLİKTE
    Sağ bekte de görev yapabilen Maicon, uzun boyu ile hava toplarında etkili olduğu kadar tekniği ve top kullanmada becerisi ile de dikkat çekiyor. Zaman zaman firikikleri dahi kullanıyor.
    1. 12 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:17
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