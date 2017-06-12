 Luce ile ilgimiz yok – Fotomaç – 12 Haziran 2017
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    12 Haziran 2017, Pazartesi
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    Luce ile ilgimiz yok

    Luce ile ilgimiz yok
    Zenit'ten ayrılan ile ilgili devam eden iddialar yalanlandı. Sarı-kırmızılı idareciler, "Lucescu dışında farklı teknik direktör isimleri de ortaya atan oluyor. Hepsi gerçek dışı. Antrenör değişikliği yaşanacak olsa, neden tüm transferleri Tudor'un düşüncelerine göre yapalım!.. Hocamız Tudor" dediler.
    1. 12 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:07
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