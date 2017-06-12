Koşutan’a veto
Tudor’un istemediği kaleci antrenörü ile yollar ayrılıyor
Muslera'yı Tomic çalıştıracak
Tudor'un Fadıl Koşutan ile bir sorunu olmadığı ancak kendi ekibi ile çalışmak istemesinden dolayı böyle bir karar aldığı öğrenildi. Yeni dönemde Karabükspor'dan Tudor ile birlikte Aslan'a gelen Sandro Tomic, kaleci antrenörü olarak tek yetkili olacak.
- 12 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:15
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10 numara Yusuf Yazıcı'da
Toplam 3
Yorum
GSLİİİİİİİİİİİİİİİ Bir insan bukadar acımasız kompleksli olur ya senin yüzünden milli takımı sevmez olduk fatih hoca sende biran önce gitte şu takım rahatlasın
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Beşiktaş'ın ilk transferi yurt içinden!
Toplam 10
Yorum
Para fazla Düşen bir takımın hemde kendini tam ispat edememiş bir oyuncusuna bu kadar bonservis fazla.
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Muharrem Usta'dan Rize açıklaması
Toplam 13
Yorum
bilal sağlam sizin ne olduğunuzu rize değil türkiye biliyor. bunlar boş laflar
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