 Koşutan’a veto – Fotomaç – 12 Haziran 2017
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    12 Haziran 2017, Pazartesi
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    Koşutan’a veto

    Koşutan’a veto

    Tudor’un istemediği kaleci antrenörü ile yollar ayrılıyor

    Galatasaray'da Igor Tudor, yeni sezonda Florya'da düşünmediği isimleri yönetime vermeye başladı. Hırvat hocanın raporu doğrultusunda, sarı-kırmızılı takımda 4 yıldır kaleci antrenörlüğü yapan Fadıl Koşutan ile yolların ayrılacağı öğrenildi. Mancini döneminde göreve başlayan ile yeni sözleşme yapılmayacak. Koşutan, Muslera ile iyi ilişkiler içindeydi

    Muslera'yı Tomic çalıştıracak
    Tudor'un Fadıl Koşutan ile bir sorunu olmadığı ancak kendi ekibi ile çalışmak istemesinden dolayı böyle bir karar aldığı öğrenildi. Yeni dönemde Karabükspor'dan Tudor ile birlikte Aslan'a gelen Sandro Tomic, kaleci antrenörü olarak tek yetkili olacak.
    1. 12 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:15
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