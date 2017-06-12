Hamburg uçtu

Alen Halilovic için Hamburg'un kapıyı 7 milyon euro'dan açtığı iddia edildi.

Rakam sarı-kırmızıların gözünü korkuttu. Forvet arkası ve kanatlarda forma giyen 21 yaşındaki futbolcuyu Tudor istemişti. Hamburg, Halilovic'i Barcelona'dan 5 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna katmış, ancak bekleneni veremeyince ocakta Las Palmas'a kiralamıştı.



Halilovic ve Dionisi yedekte

Aslan'da bir de alternatif liste oluşturuldu. Bu listede Federico Dionisi ve Alen Halilovic yer alıyor. Cenk Ergün ikili için de pazarlıklar yaptı. Şimdilik bu oyuncular 'yedek'te tutuluyor. Özellikle Frosinone ile sözleşmesi biten İtalyan forvet Dionisi ile her konuda anlaşma sağlandığı İtalyan basınına yansıdı. Halilovic için de Hamburg'a teklif sunuldu. Ayrıca Ben Arfa için de PSG'den fiyat alındı. Ana listede sorun çıkması durumunda bu oyuncular için harekete geçilecek.