Hamburg uçtu
Alen Halilovic için Hamburg'un kapıyı 7 milyon euro'dan açtığı iddia edildi.
Halilovic ve Dionisi yedekte
Aslan'da bir de alternatif liste oluşturuldu. Bu listede Federico Dionisi ve Alen Halilovic yer alıyor. Cenk Ergün ikili için de pazarlıklar yaptı. Şimdilik bu oyuncular 'yedek'te tutuluyor. Özellikle Frosinone ile sözleşmesi biten İtalyan forvet Dionisi ile her konuda anlaşma sağlandığı İtalyan basınına yansıdı. Halilovic için de Hamburg'a teklif sunuldu. Ayrıca Ben Arfa için de PSG'den fiyat alındı. Ana listede sorun çıkması durumunda bu oyuncular için harekete geçilecek.
- 12 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:51
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10 numara Yusuf Yazıcı'da
Toplam 3
Yorum
GSLİİİİİİİİİİİİİİİ Bir insan bukadar acımasız kompleksli olur ya senin yüzünden milli takımı sevmez olduk fatih hoca sende biran önce gitte şu takım rahatlasın
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Beşiktaş'ın ilk transferi yurt içinden!
Toplam 10
Yorum
Para fazla Düşen bir takımın hemde kendini tam ispat edememiş bir oyuncusuna bu kadar bonservis fazla.
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Toplam 13
Yorum
bilal sağlam sizin ne olduğunuzu rize değil türkiye biliyor. bunlar boş laflar
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