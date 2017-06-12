 Donk dönmek istemiyor – Fotomaç – 12 Haziran 2017
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    12 Haziran 2017, Pazartesi
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    Donk dönmek istemiyor

    Donk dönmek istemiyor
    Real Betis'e kiralık verilen 'un geri dönmek istemediği bildirildi. İspanyol basınında yer alan haberde Betis ile sözleşmesi sona eren Hollandalı oyuncunun, kariyerini La Liga'da sürdürmek istediği bildirildi. Betis'in bonservisi için girişimlerde bulunmadığı Donk için menajeri, İspanya'da kulüp arıyor. Galatasaray ile 1 yıl daha sözleşmesi olan Donk, Betis'te 18 maçta süre alırken, 1 asist yaptı.
    1. 12 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:53
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