D.Kiev’in inadı inat!

Cenk Ergün’ün ikna ettiği Belhanda için 9 milyon euro istiyor.

Cimbom'un kadrosuna katmak istediği Younes Belhanda'da Dinamo Kiev'in inadı sürüyor. Ukrayna ekibinin, Faslı yıldız için 9 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği belirtildi. Aslan'ın önerisi ise 5 milyon euro. Sarı- kırmızılılar, Belhanda ile anlaşmasına güveniyor.