 D.Kiev’in inadı inat! – Fotomaç – 12 Haziran 2017
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    12 Haziran 2017, Pazartesi
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    D.Kiev’in inadı inat!

    D.Kiev’in inadı inat!

    Cenk Ergün’ün ikna ettiği Belhanda için 9 milyon euro istiyor.

    Cimbom'un kadrosuna katmak istediği Younes Belhanda'da Dinamo Kiev'in inadı sürüyor. Ukrayna ekibinin, Faslı yıldız için 9 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği belirtildi. Aslan'ın önerisi ise 5 milyon euro. Sarı- kırmızılılar, Belhanda ile anlaşmasına güveniyor.
    1. 12 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:45
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