 Burak’ın yeni hocası Schmidt – Fotomaç – 12 Haziran 2017
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    12 Haziran 2017, Pazartesi
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    Burak’ın yeni hocası Schmidt

    Burak’ın yeni hocası Schmidt
    Milli futbolcu Burak Yılmaz'ın formasını giydiği Çin Süper Lig ekibi Beijing Guoan, teknik direktörlük görevine Roger Schmidt'i getirdi. 50 yaşındaki Alman teknik adam ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı. Beijing Guoan, 12 haftası geride kalan ligde topladığı 15 puanla 7. sırada yer alıyor.
    1. 12 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:16
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