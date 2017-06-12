 Borini için haber bekleniyor – Fotomaç – 12 Haziran 2017
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    12 Haziran 2017, Pazartesi
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    Borini için haber bekleniyor

    Borini için haber bekleniyor
    Cimbom'un Sunderlan'da için fiyat sorduğu ileri sürüldü. 26 yaşındaki İtalyan oyuncu, sol kanat ve forvette görev yapıyor. Geçen sezon 26 maçta 2 gol atan Borini'nin piyasa değeri 6 milyon euro. Ancak Sunderland, Championchip'e düştüğü için bu rakamın düşebileceği belirtildi.
    1. 12 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:18
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