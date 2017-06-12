2'si Aslan olacak

Cenk Ergün; Gomis, Chiriches, Belhanda ve Clichy ile ilgili raporunu yönetime sundu. Başkan Özbek’in onay verdiği en az 2 oyuncunun transferi bitirilecek.

Galatasaray'da yaklaşık iki aydır süren transfer çalışmalarında ön görüşmeler tamamlandı, sıra noktayı koymaya geldi. Uzun bir süredir yurt dışında olan futbol direktörü Cenk Ergün, İstanbul'a döndü. Fransa, İtalya ve İngiltere başta olmak üzere bir çok ülkede mekik dokuyarak teknik direktör İgor Tudor'un belirlediği listede yer alan futbolcu ve menajerleriyle bir araya gelen Ergün'ün başkan Dursun Özbek ile bugün bir toplantı yaparak raporunu sunması bekleniyor.



DÜĞMEYE BASILACAK

Cenk Ergün; Bafetimbi Gomis, Vlad Chiriches, Gael Clichy ve Belhanda gibi isimlerle ön anlaşma sağlamış durumdu. Boşta olan Clichy dışındaki oyuncuların kulüplerinden de bonservis ücretleri konusunda fiyat alındı. Artık iş başkan Özbek'in onayına kaldı. Transferine karar verilen oyuncular için düğmeye basılıp, imzalar atılacak. 17 Haziran'da başlayacak transfer sezonunun açılmasıyla birlikte en az 2 futbolcunun ismi KAP'a bildirilecek.



'DİŞİNİ KIRMAK' GİBİ OLUR

Gomis'e verilen süre bugün dolacak. Fransız basını, golcü oyuncu için Marsilya Başkanı Eyraud'un devreye girdiğini ancak ikna edemediğini yazdı. G.Saray'ın yaptığı teklifin 'XXL' olduğu ve 32 yaşına gelen Gomis'in yılda 3.4 milyon euro ve 3+1 yıllık teklifi reddetmesinin 'dişini kırmak' olacağı belirtildi.



Savaş ÇORLU