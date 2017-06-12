2'si Aslan olacak
Cenk Ergün; Gomis, Chiriches, Belhanda ve Clichy ile ilgili raporunu yönetime sundu. Başkan Özbek’in onay verdiği en az 2 oyuncunun transferi bitirilecek.
DÜĞMEYE BASILACAK
Cenk Ergün; Bafetimbi Gomis, Vlad Chiriches, Gael Clichy ve Belhanda gibi isimlerle ön anlaşma sağlamış durumdu. Boşta olan Clichy dışındaki oyuncuların kulüplerinden de bonservis ücretleri konusunda fiyat alındı. Artık iş başkan Özbek'in onayına kaldı. Transferine karar verilen oyuncular için düğmeye basılıp, imzalar atılacak. 17 Haziran'da başlayacak transfer sezonunun açılmasıyla birlikte en az 2 futbolcunun ismi KAP'a bildirilecek.
'DİŞİNİ KIRMAK' GİBİ OLUR
Gomis'e verilen süre bugün dolacak. Fransız basını, golcü oyuncu için Marsilya Başkanı Eyraud'un devreye girdiğini ancak ikna edemediğini yazdı. G.Saray'ın yaptığı teklifin 'XXL' olduğu ve 32 yaşına gelen Gomis'in yılda 3.4 milyon euro ve 3+1 yıllık teklifi reddetmesinin 'dişini kırmak' olacağı belirtildi.
Savaş ÇORLU
- 12 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:16
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10 numara Yusuf Yazıcı'da
Toplam 3
Yorum
GSLİİİİİİİİİİİİİİİ Bir insan bukadar acımasız kompleksli olur ya senin yüzünden milli takımı sevmez olduk fatih hoca sende biran önce gitte şu takım rahatlasın
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Beşiktaş'ın ilk transferi yurt içinden!
Toplam 10
Yorum
Para fazla Düşen bir takımın hemde kendini tam ispat edememiş bir oyuncusuna bu kadar bonservis fazla.
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Muharrem Usta'dan Rize açıklaması
Toplam 13
Yorum
bilal sağlam sizin ne olduğunuzu rize değil türkiye biliyor. bunlar boş laflar
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