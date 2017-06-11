 Tudor'un yeni prensleri: Alen Halilovic & Tomas Rincon – Fotomaç – 11 Haziran 2017
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    11 Haziran 2017, Pazar
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    Tudor'un yeni prensleri: &

    Tudor'un yeni prensleri: Alen Halilovic & Tomas Rincon

    Cenk Ergün, Hırvat maestro Halilovic için Hamburg’un kapısını çaldı. Çizme basını ise Tudor'un Juventus'ta yedek kalan Rincon'u istediğini yazdı.

    'da transfer harekatı sürüyor. Orta sahayı güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı takımın listesine 2 yeni isim eklendi. Bu oyunculardan ilki Hamburg'lu Alen Halilovic. Futbol direktörü Cenk Ergün'ün bonservisi Hamburg'da bulunan Hırvat orta saha için nabız yokladığı belirtiliyor. 21 yaşındaki genç oyuncu ocak ayında 18 aylığına satın alma opsiyonuyla birlikte Las Palmas'a kiralık verilmişti. Igor Tudor'un rakip savunmanın arkasına sarkabilen ve sprint özelliği bulunan Halilovic'in faydalı olabileceğini ilettiği belirtildi. Dinamo Zagreb'de parlayan Halilovic, buradan Barcelona'ya transfer oldu. Ancak gelişimi sınırlı kalınca Hamburg'a satıldı. Barça yine de 2 yıl içinde 10 milyon euro'ya geri alma maddesi koydurdu.

    SİNYALİ VERMİŞTİ
    İtalya'da Toscana bölgesinin yerel gazetesi La Nazione ise Galatasaray'ın Fiorentina ile birlikte Juventus'un devre arasında Genoa'dan 8 milyon euro'ya transfer ettiği Tomas Rincon'u istediğini yazdı. 29 yaşındaki Venezuelalı ön liberonun, Tudor'un, 'Serie A'dan bazı orta saha oyuncularıyla ilgileniyoruz' sözleri sonrası gündeme gelmesi dikkat çekti. Juve'de yedek kalan Rincon, çoğu sonradan oyuna girdiği 19 maçta 1 asist yaptı.

    Savaş ÇORLU
    1. 11 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:25
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