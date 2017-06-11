Tudor'un yeni prensleri: Alen Halilovic & Tomas Rincon
Cenk Ergün, Hırvat maestro Halilovic için Hamburg’un kapısını çaldı. Çizme basını ise Tudor'un Juventus'ta yedek kalan Rincon'u istediğini yazdı.
SİNYALİ VERMİŞTİ
İtalya'da Toscana bölgesinin yerel gazetesi La Nazione ise Galatasaray'ın Fiorentina ile birlikte Juventus'un devre arasında Genoa'dan 8 milyon euro'ya transfer ettiği Tomas Rincon'u istediğini yazdı. 29 yaşındaki Venezuelalı ön liberonun, Tudor'un, 'Serie A'dan bazı orta saha oyuncularıyla ilgileniyoruz' sözleri sonrası gündeme gelmesi dikkat çekti. Juve'de yedek kalan Rincon, çoğu sonradan oyuna girdiği 19 maçta 1 asist yaptı.
Savaş ÇORLU
- 11 Haziran 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:25
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Vida sonunda geliyor!..
Toplam 6
Yorum
ediz karınca yedıgımız butun gollerde hatası var takımın gızlı kotusuydu akan oyunda sorun yok ama ataga cıkarken kaptırdıgımız toplarda tam bır facia
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Vida sonunda geliyor!..
Toplam 6
Yorum
umar Marcelo-Vida ikilisi eminim ki çok sağlam olacak umarım gitmez. Lig içinde rotasyonda kullanılabilecek en sağlam isim Titi oda çok isabetli
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Vida sonunda geliyor!..
Toplam 6
Yorum
ALBAYRAK 8 m ne ne oynuyo bu adamlar
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