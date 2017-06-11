İtalyanlar’ın Dionisi ısrarı

Çizme medyası, G.Saray için Federico Dionisi haberlerini sürdürüyor.

Frosinone'den ayrılacak olan İtalyan golcünün, G.Saray ile görüştüğü ve 2 yıllık anlaşma sağladığı ileri sürüldü. 28 yaşındaki Dionisi, İtalya 2. Ligi'nde 17 gol atmıştı. Sözleşmesi biteceği için bonservis ödenmeyecek Dionisi'yi yönetimin 'yedekte' tuttuğu ifade ediliyor.