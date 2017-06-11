 İtalyanlar’ın Dionisi ısrarı – Fotomaç – 11 Haziran 2017
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    11 Haziran 2017, Pazar
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    İtalyanlar’ın Dionisi ısrarı

    İtalyanlar’ın Dionisi ısrarı

    Çizme medyası, G.Saray için haberlerini sürdürüyor.

    Frosinone'den ayrılacak olan İtalyan golcünün, G.Saray ile görüştüğü ve 2 yıllık anlaşma sağladığı ileri sürüldü. 28 yaşındaki Dionisi, İtalya 2. Ligi'nde 17 gol atmıştı. Sözleşmesi biteceği için bonservis ödenmeyecek Dionisi'yi yönetimin 'yedekte' tuttuğu ifade ediliyor.
    1. 11 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 21:45
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