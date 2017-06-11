 İmzalar için Bruma’nın satılması bekleniyor – Fotomaç – 11 Haziran 2017
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    11 Haziran 2017, Pazar
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    İmzalar için ’nın satılması bekleniyor

    İmzalar için <a href="/index/bruma?id=99d2755e-e15a-4228-9b96-64b4eb0b3484" class="" rel="tag">Bruma</a>’nın satılması bekleniyor
    En az 5-6 takviye yapacaklarını açıklayan başkan Dursun Özbek, anlaştıkları oyuncuları duyurmak için 'nın Leipzig'e satışını bekliyor. Buradan gelecek 12.5 milyon euro ile yeni transferler yapılacak.
    1. 11 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 21:54
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