 Elmander'in bırakmaya niyeti yok! – Fotomaç – 11 Haziran 2017
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    11 Haziran 2017, Pazar
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    Elmander'in bırakmaya niyeti yok!

    Elmander'in bırakmaya niyeti yok!

    İsveç İkinci Futbol Ligi takımlarından Örgryte, bir dönem Galatasaray forması da giyen ile 1,5 yıllık sözleşme yeniledi.

    Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 36 yaşındaki İsveçli oyuncunun 1,5 yıl daha Örgryte forması giyeceği bildirildi.

    Geçen sezon Örgryte ile anlaşan Elmander, takımıyla 10 maça çıkıp bir gol kaydetmişti.

    1. 11 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 19:22
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