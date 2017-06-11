Elmander'in bırakmaya niyeti yok!
İsveç İkinci Futbol Ligi takımlarından Örgryte, bir dönem Galatasaray forması da giyen Johan Elmander ile 1,5 yıllık sözleşme yeniledi.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 36 yaşındaki İsveçli oyuncunun 1,5 yıl daha Örgryte forması giyeceği bildirildi.
Geçen sezon Örgryte ile anlaşan Elmander, takımıyla 10 maça çıkıp bir gol kaydetmişti.
- 11 Haziran 2017, Pazar
- Güncelleme: 19:22
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Gönlünü alacak
Toplam 5
Yorum
gsl Sinan iyi topçu değerlendirilmesi gerekir.Yeni sezonda daha çok sans verilmeli.
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Lens eve geri döndü
Toplam 2
Yorum
enes bizi değil paramızı istiyorsun o kadar para alınır mı aziz parayı çöpe harcasın bizde acaba iş sahibi olur muyuz diye düşünelim adalet !!
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''10’un gibisi yok!''
Toplam 11
Yorum
Erol Snayder gelmeden önce galatasaray üstüste iki kez şampiyon oldu selçuk ve melo orta sahada beraber oynuyorlardı.
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