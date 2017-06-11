Elmander'in bırakmaya niyeti yok!

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 36 yaşındaki İsveçli oyuncunun 1,5 yıl daha Örgryte forması giyeceği bildirildi.



Geçen sezon Örgryte ile anlaşan Elmander, takımıyla 10 maça çıkıp bir gol kaydetmişti.