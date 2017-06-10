 Transferler hüsran oldu – Fotomaç – 10 Haziran 2017
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    10 Haziran 2017, Cumartesi
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    Transferler hüsran oldu

    Transferler hüsran oldu

    Dursun Özbek döneminde 20 transfere 64 milyon euro ödendi. Gelen isimlerin çoğu hayal kırıklığı oldu.

    Süper Lig'de iki sezondur ilk 3'e giremeyen Cimbom, bu dönemde 20 futbolcu transfer etti. Sarı-kırmızılılar bu oyuncuların bonservisleri için kulüplerine 31.4 milyon euro öderken, kendilerine de 32.6 milyon euro verildi. Ancak yeni transferlerin büyük bölümünden fayda alınamadı. En verimlisi olan Lukas Podolski, 2.6 milyon euro'ya Vissel Kobe'ye satıldı. Carole, Eren Derdiyok, Tolga Ciğerci, Josue biraz katkı verirken büyük hüsranlar da yaşandı.

    CAVANDA KABUSU
    Grosskreutz ve Sigthorsson hiç forma giymeden ayrılırken Nigel de Jong, Cavanda, Serdar Aziz, Bilal Kısa, Ryan Donk, Martin Linnes gibi isimler faydalı olamadı. Özellikle Cavanda, Genel Kurul toplantılarında yönetimin en eleştirildiği konu oldu.
    1. 10 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:21
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