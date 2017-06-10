Transferler hüsran oldu
Dursun Özbek döneminde 20 transfere 64 milyon euro ödendi. Gelen isimlerin çoğu hayal kırıklığı oldu.
CAVANDA KABUSU
Grosskreutz ve Sigthorsson hiç forma giymeden ayrılırken Nigel de Jong, Cavanda, Serdar Aziz, Bilal Kısa, Ryan Donk, Martin Linnes gibi isimler faydalı olamadı. Özellikle Cavanda, Genel Kurul toplantılarında yönetimin en eleştirildiği konu oldu.
- 10 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:21
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Transferde büyük hüsran!
Toplam 11
Yorum
austin öyle deme. ya ne cavandası ne jasuesi diye bağrılırken jasue acaip iş yapar cavanda çok hızlı çok katkı şundan iyidir diyen taraftar çoktu..
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Dursun Özbek'ten transfer açıklması
Toplam 14
Yorum
austin o değil de bruma açıklamaları bi tuhaf bakıyoruz henüz net bi şey yok olmassa bizde kalır filan denmeye başlandı..
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Aziz Yıldırım karne dağıttı
Toplam 4
Yorum
yazik cocuklara yazik
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