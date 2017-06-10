Rekor artık Sneijder'da!

Galatasaray'ın Süper yıldızı Wesley Sneijder, Hollanda futbol tarihine geçti. Teknik direktörlüğünü Fenerbahçe'den ayrılan Dick Advocaat'ın yaptığı Hollanda Milli Takımı'nın dün Lüksemburg ile oynadığı maçta ilk 11'de sahaya çıkan Sneijder, 131. kez milli formayı giyerek efsane kaleci Edin van der Sar'a ait olan rekoru kırdı. Doğum gününde çifte gurur yaşayan Galatasaraylı yıldız, rekorunu bir de golle taçlandırdı ve takımının ikinci golünü kaydetti.



5 YILDIR G.SARAY'DA

Hollanda'nın 5-0 kazandığı maçta diğer golleri Robben, Wijnaldum, Promes ve Janssen attı. Wesley, 5 sezondur oynadığı G.Saray'da ise 175 maça çıkıp 45 gol kaydetti. Sneijder, Galatasaray'da 6 maç daha oynarsa 180 maçlık Ajax kariyerini de geçecek.







AİLEDEN TAM DESTEK

Sneijder'i bu özel gününde ailesi de yalnız bırakmadı. Yıldız futbolcunun eşi Yolanthe Cabau ile oğulları, tecrübeli oyuncuya tribünden destek verirken, "Baba, seninle gurur duyuyoruz" yazılı bir pankart asıldı.