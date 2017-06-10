Rekor artık Sneijder'da!
Hollanda’nın Lüksemburg’u 5-0 yendiği özel maçta 131’inci kez milli formayı giyen Sneijder rekor kırdı.
Galatasaray'ın Süper yıldızı Wesley Sneijder, Hollanda futbol tarihine geçti. Teknik direktörlüğünü Fenerbahçe'den ayrılan Dick Advocaat'ın yaptığı Hollanda Milli Takımı'nın dün Lüksemburg ile oynadığı maçta ilk 11'de sahaya çıkan Sneijder, 131. kez milli formayı giyerek efsane kaleci Edin van der Sar'a ait olan rekoru kırdı. Doğum gününde çifte gurur yaşayan Galatasaraylı yıldız, rekorunu bir de golle taçlandırdı ve takımının ikinci golünü kaydetti.
5 YILDIR G.SARAY'DA
Hollanda'nın 5-0 kazandığı maçta diğer golleri Robben, Wijnaldum, Promes ve Janssen attı. Wesley, 5 sezondur oynadığı G.Saray'da ise 175 maça çıkıp 45 gol kaydetti. Sneijder, Galatasaray'da 6 maç daha oynarsa 180 maçlık Ajax kariyerini de geçecek.
AİLEDEN TAM DESTEK
Sneijder'i bu özel gününde ailesi de yalnız bırakmadı. Yıldız futbolcunun eşi Yolanthe Cabau ile oğulları, tecrübeli oyuncuya tribünden destek verirken, "Baba, seninle gurur duyuyoruz" yazılı bir pankart asıldı.
- 10 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:12
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Transferde büyük hüsran!
Toplam 11
Yorum
austin öyle deme. ya ne cavandası ne jasuesi diye bağrılırken jasue acaip iş yapar cavanda çok hızlı çok katkı şundan iyidir diyen taraftar çoktu..
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Dursun Özbek'ten transfer açıklması
Toplam 14
Yorum
austin o değil de bruma açıklamaları bi tuhaf bakıyoruz henüz net bi şey yok olmassa bizde kalır filan denmeye başlandı..
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Aziz Yıldırım karne dağıttı
Toplam 4
Yorum
yazik cocuklara yazik
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