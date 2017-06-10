 Rekor artık Sneijder'da! – Fotomaç – 10 Haziran 2017
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    10 Haziran 2017, Cumartesi
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    Rekor artık 'da!

    Rekor artık Sneijder'da!

    Hollanda’nın Lüksemburg’u 5-0 yendiği özel maçta 131’inci kez milli formayı giyen rekor kırdı.

    Galatasaray'ın Süper yıldızı Wesley Sneijder, Hollanda futbol tarihine geçti. Teknik direktörlüğünü Fenerbahçe'den ayrılan Dick Advocaat'ın yaptığı Hollanda Milli Takımı'nın dün Lüksemburg ile oynadığı maçta ilk 11'de sahaya çıkan , 131. kez milli formayı giyerek efsane kaleci Edin van der Sar'a ait olan rekoru kırdı. Doğum gününde çifte gurur yaşayan Galatasaraylı yıldız, rekorunu bir de golle taçlandırdı ve takımının ikinci golünü kaydetti.

    5 YILDIR G.SARAY'DA
    Hollanda'nın 5-0 kazandığı maçta diğer golleri Robben, Wijnaldum, Promes ve Janssen attı. Wesley, 5 sezondur oynadığı G.Saray'da ise 175 maça çıkıp 45 gol kaydetti. Sneijder, Galatasaray'da 6 maç daha oynarsa 180 maçlık Ajax kariyerini de geçecek.



    AİLEDEN TAM DESTEK
    Sneijder'i bu özel gününde ailesi de yalnız bırakmadı. Yıldız futbolcunun eşi Yolanthe Cabau ile oğulları, tecrübeli oyuncuya tribünden destek verirken, "Baba, seninle gurur duyuyoruz" yazılı bir pankart asıldı.

    1. 10 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:12
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