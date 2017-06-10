 Kombinelerde büyük fırsat – Fotomaç – 10 Haziran 2017
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    10 Haziran 2017, Cumartesi
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    Kombinelerde büyük fırsat

    Kombinelerde büyük fırsat
    Yönetimi 2017-18 sezonu için kombine fiyatlarını açıklamıştı. Sarı-kırmızılı idareciler bu sezon tribün desteğine ihtiyaç duyduklarını belirtip fiyatları da ezeli rakipleri F.Bahçe ve Beşiktaş'a göre çok düşük tutmuştu. 12 Haziran Pazartesi günü 11.00'den itibaren yenilemeler başlıyor. 23 Haziran'da süre bitecek.
    1. 10 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:11
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