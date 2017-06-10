 Bursa, Serdar’ı istiyor – Fotomaç – 10 Haziran 2017
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    10 Haziran 2017, Cumartesi
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    Bursa, Serdar’ı istiyor

    Bursa, Serdar’ı istiyor
    Son hafta Trabzonspor'u deplasmanda mağlup ederek ligde kalan Bursaspor'dan sürpriz istek... Yeşil-beyazlılar eski kaptanları için Cimbom'a başvurdu. Ancak sarı-kırmızılıların hocası Igor Tudor onu bırakmak istemiyor.
    1. 10 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:22
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