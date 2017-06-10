 Alt yapı çok iyi – Fotomaç – 10 Haziran 2017
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    10 Haziran 2017, Cumartesi
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    Alt yapı çok iyi

    Alt yapı çok iyi
    Alt Yapı Koordinatörlüğüne getirilen Emrah Bayraktar umutlu konuştu. Bayraktar "Elimizde 4-5 tane çok iyi genç var. Bunları sezon başında A Takım antrenmanlarına göndereceğiz. Atalay ve Ozan özellikle gelecek vaadeden isimler. Üretken bir alt yapı olacağız" diye konuştu.
    1. 10 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:22
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