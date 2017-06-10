Alt yapı çok iyi

Alt Yapı Koordinatörlüğüne getirilen Emrah Bayraktar umutlu konuştu. Bayraktar "Elimizde 4-5 tane çok iyi genç var. Bunları sezon başında A Takım antrenmanlarına göndereceğiz. Atalay ve Ozan özellikle gelecek vaadeden isimler. Üretken bir alt yapı olacağız" diye konuştu.