Transferde büyük hüsran!

Süper Lig'de 2015-2016 sezonunu altıncı, 2016-2017 sezonunu da dördüncü sırada tamamlayan ve yeni sezon yapılanması çerçevesinde kadrosuna birçok oyuncuyu dâhil etmeyi planlayan sarı-kırmızılılar, Kulüp Başkanı Dursun Özbek döneminde transfer ettiği 20 futbolcunun büyük bölümünde hayal kırıklığı yaşadı.

Galatasaray, 2015-2016 sezonunda Lukas Podolski, Jose Rodriguez, Kevin Grosskreutz, Lionel Carole, Cenk Gönen, Jason Denayer (kiralık), Jem Paul Karacan, Bilal Kısa, Ryan Donk ve Martin Linnes, 2016-2017 sezonunda ise Serdar Aziz, Eren Derdiyok, Tolga Ciğerci, Luis Cavanda, Josue Pesqueira (kiralık), Kolbeinn Sigthorsson (kiralık), Emrah Başsan, Nigel de Jong, Garry Rodrigues ve Ahmet Çalık'ı kadrosuna kattı.

- Bonservis ve futbolculara 64 milyon

Galatasaray, son iki sezonda kadrosuna dâhil ettiği futbolcular için şimdiye kadar 64 milyon 33 bin 575 avro ödedi.

Özbek döneminde yapılan transferler için 31 milyon 410 bin avro bonservis bedeli veren sarı-kırmızılılar, kadroya dâhil edilen futbolculara ise şimdiye kadar 32 milyon 623 bin 575 avro ödemede bulundu.

- 6 milyon 272 bin avro gelir

Galatasaray, bu dönemde alınan futbolcuların satışından 6 milyon 272 bin 500 avro gelir elde etti.

Sarı-kırmızılılar, Lukas Podolski'nin Japonya'ya transferinden 2 milyon 600 bin, Kevin Grosskreutz'un satışından 2 milyon 171 bin, Jose Rodriguez'in transferinden de 1 milyon 501 bin 500 avro geliri kasasına koydu.

- En verimlisi olan Podolski satıldı

Galatasaray'da son iki sezonda yapılan transferler içerisinde en verimlisi olan Alman futbolcu Lukas Podolski, Japonya'nın Vissel Kobe ekibine satıldı.

İngiltere'nin Arsenal ekibinden 2015-2016 sezonu öncesi 2 milyon 500 bin avro karşılığında alınan Podolski, sarı-kırmızılı forma altında çıktığı 75 resmi karşılaşmada 34 kez ağları havalandırdı.

Galatasaray ile bir Türkiye Kupası, iki de TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Podolski, 2 milyon 600 bin avro karşılığında Vissel Kobe'ye transfer oldu.

- Carole, Eren ve Tolga da istikrarlı

Galatasaray'da, Lukas Podolski dışında son iki sezonda transfer edilen isimler arasında Lionel Carole, Eren Derdiyok ve Tolga Ciğerci de istikrarlı bir görüntü ortaya koydu.

Önceki sezonun başında Fransa'nın Troyes ekibinden alınan Carole, sarı-kırmızılı takımda iki sezonda 65 maçta forma giydi ve bir kez topu ağlarla buluşturdu.

Geride kalan sezon öncesinde Kasımpaşa'dan 4 milyon avro bonservis bedeliyle alınan Eren Derdiyok ise görev aldığı 38 resmi müsabakada 12 gol attı.

Hertha Berlin'den alınan Tolga Ciğerci de 25 resmi maçta sarı-kırmızılı formayı terletti.

- Serdar Aziz sadece 6 maçta oynadı

Galatasaray'ın son iki sezonda en yüksek bonservis bedeli ödediği futbolcu olan Serdar Aziz, sarı-kırmızılı takımda sadece 6 maça çıktı.

Bursaspor'dan 4 milyon 500 bin avroya alınan Serdar Aziz, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sezonun büyük bölümünde takımdan ayrı kaldı.

Tecrübeli futbolcu, 5'i Süper Lig, biri Türkiye Kupası'nda olmak üzere Galatasaray ile çıktığı 6 resmi maçta 447 dakika sahada kaldı.

- Cavanda hayal kırıklığı oluşturdu

Galatasaray'ın Trabzonspor'dan sezon başında 1 milyon 800 bin avro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Luis Cavanda'nın performansı hayal kırıklığına neden oldu.

Sarı-kırmızılıların bu sezon 901 bin avro ödeme yaptığı Belçikalı futbolcu, 7'si Süper Lig, 6'sı da Türkiye Kupası olmak üzere 13 maçta görev yaptı.

Bu maçların 7'sinde ilk 11'de başlayan Cavanda, 713 dakika süre aldı.

- Grosskreutz ve Sigthorsson forma giymedi

Galatasaray'ın son iki sezonda kadrosuna dâhil ettiği futbolculardan Kevin Grosskreutz ve Kolbeinn Sigthorsson, maç oynamadan takımdan ayrıldı.

Grosskreutz, transferinin UEFA'ya geç bildirilmesinden dolayı, Sigthorsson da sakatlığı nedeniyle hiçbir maçta sarı-kırmızılı formayı giymedi.

Önceki sezonun başında alınan Grosskreutz, devre arasında 2 milyon 171 bin avro karşılığında Stuttgart'a satılırken, geride kalan sezon öncesinde kadroya dahil edilen Sigthorsson aynı şekilde devre arasında alacağının bir kısmı ödenerek takımdan gönderildi.

- Bilal Kısa ve Jem Paul Karacan'ın sözleşmesi feshedildi

Galatasaray, önceki sezon transfer ettiği Bilal Kısa ve Jem Paul Karacan'ın sözleşmelerini feshetti.

Geride kalan sezon öncesinde bonservis bedeli ödenmeden kadroya dâhil edilen Emrah Başsan ise sezonu Çaykur Rizespor ve Fortuna Sittard'da kiralık olarak geçirdi.

Emrah Başsan'ın 400 bin avro olan alacağı bu iki takım tarafından ödendi.

- Transferler

Galatasaray'ın son iki sezondaki transferleri, bonservis bedelleri, futbolculara yapılan ödemeler ve oyuncuların resmi maç sayısı şöyle:

Oyuncu Geldiği kulüp Bonservis / İmza parası / Kiralama (Avro) Garanti ücret (Avro) Maç başı (Avro) Oyuncunun toplam kazancı (Avro) Oynadığı resmi maç Lukas Podolski Arsenal 2.500.000 6.000.000 1.500.000 7.500.000 75 Lionel Carole Troyes 1.800.000 1.400.000 975.000 2.375.000 65 Jose Rodriguez Real Madrid - 800.000 230.000 1.030.000 23 Jem Paul Karacan Reading 50.000 890.000 120.000 1.010.000 8 Cenk Gönen Beşiktaş 600.000 1.850.000 140.000 1.990.000 14 Bilal Kısa Akhisar Belediyespor - 780.000 350.000 1.130.000 36 Jason Denayer Manchester City 360.000 680.000 350.000 1.030.000 28 Kevin Grosskreutz Borussia Dortmund 1.500.000 925.000 - 925.000 - Ryan Donk Kasımpaşa 2.500.000 1.250.000 75.000 1.325.000 22 Martin Linnes Molde 2.100.000 1.425.000 170.000 1.595.000 54 Serdar Aziz Bursaspor 4.500.000 2.000.000 77.075 2.077.075 6 Eren Derdiyok Kasımpaşa 4.000.000 2.150.000 240.000 2.390.000 38 Tolga Ciğerci Hertha Berlin 3.000.000 2.000.000 200.000 2.200.000 25 Luis Cavanda Trabzonspor 1.800.000 875.000 26.000 901.000 13 Nigel de Jong Los Angeles Galaxy - 2.500.000 110.000 2.610.000 24 Josue Pesqueira Porto - 700.000 124.500 824.500 33 Kolbeinn Sigthorsson Nantes 700.000 400.000 - 400.000 - Emrah Başsan Antalyaspor - - - - - Garry Rodrigues PAOK 3.500.000 675.000 56.000 731.000 18 Ahmet Çalık Gençlerbirliği 2.500.000 450.000 130.000 580.000 17 TOPLAM: 31.410.000 27.750.000 4.873.575 32.623.575

Not: Galatasaray, Jason Denayer'in sözleşmesini sterlin, Bilal Kısa'nın sözleşmesini ise Türk Lirası üzerinden yaptı. Bu futbolcular için yapılan ödemeler, transfer oldukları dönemdeki kur üzerinden avroya çevrildi.