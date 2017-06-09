Transferde büyük hüsran!
Spor Toto Süper Lig'de son iki sezonda hedeflerinin uzağında kalan ve taraftarlarını üzen Galatasaray, bu dönemde transfer ettiği futbolcuların büyük bölümünden istediği verimi alamadı.
Galatasaray, 2015-2016 sezonunda Lukas Podolski, Jose Rodriguez, Kevin Grosskreutz, Lionel Carole, Cenk Gönen, Jason Denayer (kiralık), Jem Paul Karacan, Bilal Kısa, Ryan Donk ve Martin Linnes, 2016-2017 sezonunda ise Serdar Aziz, Eren Derdiyok, Tolga Ciğerci, Luis Cavanda, Josue Pesqueira (kiralık), Kolbeinn Sigthorsson (kiralık), Emrah Başsan, Nigel de Jong, Garry Rodrigues ve Ahmet Çalık'ı kadrosuna kattı.
- Bonservis ve futbolculara 64 milyon
Galatasaray, son iki sezonda kadrosuna dâhil ettiği futbolcular için şimdiye kadar 64 milyon 33 bin 575 avro ödedi.
Özbek döneminde yapılan transferler için 31 milyon 410 bin avro bonservis bedeli veren sarı-kırmızılılar, kadroya dâhil edilen futbolculara ise şimdiye kadar 32 milyon 623 bin 575 avro ödemede bulundu.
- 6 milyon 272 bin avro gelir
Galatasaray, bu dönemde alınan futbolcuların satışından 6 milyon 272 bin 500 avro gelir elde etti.
Sarı-kırmızılılar, Lukas Podolski'nin Japonya'ya transferinden 2 milyon 600 bin, Kevin Grosskreutz'un satışından 2 milyon 171 bin, Jose Rodriguez'in transferinden de 1 milyon 501 bin 500 avro geliri kasasına koydu.
- En verimlisi olan Podolski satıldı
Galatasaray'da son iki sezonda yapılan transferler içerisinde en verimlisi olan Alman futbolcu Lukas Podolski, Japonya'nın Vissel Kobe ekibine satıldı.
İngiltere'nin Arsenal ekibinden 2015-2016 sezonu öncesi 2 milyon 500 bin avro karşılığında alınan Podolski, sarı-kırmızılı forma altında çıktığı 75 resmi karşılaşmada 34 kez ağları havalandırdı.
Galatasaray ile bir Türkiye Kupası, iki de TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Podolski, 2 milyon 600 bin avro karşılığında Vissel Kobe'ye transfer oldu.
- Carole, Eren ve Tolga da istikrarlı
Galatasaray'da, Lukas Podolski dışında son iki sezonda transfer edilen isimler arasında Lionel Carole, Eren Derdiyok ve Tolga Ciğerci de istikrarlı bir görüntü ortaya koydu.
Önceki sezonun başında Fransa'nın Troyes ekibinden alınan Carole, sarı-kırmızılı takımda iki sezonda 65 maçta forma giydi ve bir kez topu ağlarla buluşturdu.
Geride kalan sezon öncesinde Kasımpaşa'dan 4 milyon avro bonservis bedeliyle alınan Eren Derdiyok ise görev aldığı 38 resmi müsabakada 12 gol attı.
Hertha Berlin'den alınan Tolga Ciğerci de 25 resmi maçta sarı-kırmızılı formayı terletti.
- Serdar Aziz sadece 6 maçta oynadı
Galatasaray'ın son iki sezonda en yüksek bonservis bedeli ödediği futbolcu olan Serdar Aziz, sarı-kırmızılı takımda sadece 6 maça çıktı.
Bursaspor'dan 4 milyon 500 bin avroya alınan Serdar Aziz, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sezonun büyük bölümünde takımdan ayrı kaldı.
Tecrübeli futbolcu, 5'i Süper Lig, biri Türkiye Kupası'nda olmak üzere Galatasaray ile çıktığı 6 resmi maçta 447 dakika sahada kaldı.
- Cavanda hayal kırıklığı oluşturdu
Galatasaray'ın Trabzonspor'dan sezon başında 1 milyon 800 bin avro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Luis Cavanda'nın performansı hayal kırıklığına neden oldu.
Sarı-kırmızılıların bu sezon 901 bin avro ödeme yaptığı Belçikalı futbolcu, 7'si Süper Lig, 6'sı da Türkiye Kupası olmak üzere 13 maçta görev yaptı.
Bu maçların 7'sinde ilk 11'de başlayan Cavanda, 713 dakika süre aldı.
- Grosskreutz ve Sigthorsson forma giymedi
Galatasaray'ın son iki sezonda kadrosuna dâhil ettiği futbolculardan Kevin Grosskreutz ve Kolbeinn Sigthorsson, maç oynamadan takımdan ayrıldı.
Grosskreutz, transferinin UEFA'ya geç bildirilmesinden dolayı, Sigthorsson da sakatlığı nedeniyle hiçbir maçta sarı-kırmızılı formayı giymedi.
Önceki sezonun başında alınan Grosskreutz, devre arasında 2 milyon 171 bin avro karşılığında Stuttgart'a satılırken, geride kalan sezon öncesinde kadroya dahil edilen Sigthorsson aynı şekilde devre arasında alacağının bir kısmı ödenerek takımdan gönderildi.
- Bilal Kısa ve Jem Paul Karacan'ın sözleşmesi feshedildi
Galatasaray, önceki sezon transfer ettiği Bilal Kısa ve Jem Paul Karacan'ın sözleşmelerini feshetti.
Geride kalan sezon öncesinde bonservis bedeli ödenmeden kadroya dâhil edilen Emrah Başsan ise sezonu Çaykur Rizespor ve Fortuna Sittard'da kiralık olarak geçirdi.
Emrah Başsan'ın 400 bin avro olan alacağı bu iki takım tarafından ödendi.
- Transferler
Galatasaray'ın son iki sezondaki transferleri, bonservis bedelleri, futbolculara yapılan ödemeler ve oyuncuların resmi maç sayısı şöyle:
|Oyuncu
|Geldiği kulüp
|Bonservis / İmza parası / Kiralama (Avro)
|Garanti ücret (Avro)
|Maç başı (Avro)
|Oyuncunun toplam kazancı (Avro)
|Oynadığı resmi maç
|Lukas Podolski
|Arsenal
|2.500.000
|6.000.000
|1.500.000
|7.500.000
|75
|Lionel Carole
|Troyes
|1.800.000
|1.400.000
|975.000
|2.375.000
|65
|Jose Rodriguez
|Real Madrid
|-
|800.000
|230.000
|1.030.000
|23
|Jem Paul Karacan
|Reading
|50.000
|890.000
|120.000
|1.010.000
|8
|Cenk Gönen
|Beşiktaş
|600.000
|1.850.000
|140.000
|1.990.000
|14
|Bilal Kısa
|Akhisar Belediyespor
|-
|780.000
|350.000
|1.130.000
|36
|Jason Denayer
|Manchester City
|360.000
|680.000
|350.000
|1.030.000
|28
|Kevin Grosskreutz
|Borussia Dortmund
|1.500.000
|925.000
|-
|925.000
|-
|Ryan Donk
|Kasımpaşa
|2.500.000
|1.250.000
|75.000
|1.325.000
|22
|Martin Linnes
|Molde
|2.100.000
|1.425.000
|170.000
|1.595.000
|54
|Serdar Aziz
|Bursaspor
|4.500.000
|2.000.000
|77.075
|2.077.075
|6
|Eren Derdiyok
|Kasımpaşa
|4.000.000
|2.150.000
|240.000
|2.390.000
|38
|Tolga Ciğerci
|Hertha Berlin
|3.000.000
|2.000.000
|200.000
|2.200.000
|25
|Luis Cavanda
|Trabzonspor
|1.800.000
|875.000
|26.000
|901.000
|13
|Nigel de Jong
|Los Angeles Galaxy
|-
|2.500.000
|110.000
|2.610.000
|24
|Josue Pesqueira
|Porto
|-
|700.000
|124.500
|824.500
|33
|Kolbeinn Sigthorsson
|Nantes
|700.000
|400.000
|-
|400.000
|-
|Emrah Başsan
|Antalyaspor
|-
|-
|-
|-
|-
|Garry Rodrigues
|PAOK
|3.500.000
|675.000
|56.000
|731.000
|18
|Ahmet Çalık
|Gençlerbirliği
|2.500.000
|450.000
|130.000
|580.000
|17
|TOPLAM:
|
31.410.000
|
27.750.000
|
4.873.575
|
32.623.575
Not: Galatasaray, Jason Denayer'in sözleşmesini sterlin, Bilal Kısa'nın sözleşmesini ise Türk Lirası üzerinden yaptı. Bu futbolcular için yapılan ödemeler, transfer oldukları dönemdeki kur üzerinden avroya çevrildi.
- 09 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:22
-
Bruma’nın transferi beklemede
Toplam 3
Yorum
Fuat İnşallah transfer yatar ve 5 yıllık sözleşme imzalarız.Yoksa Özbek Brumanın parasını 32 yaşındaki hasta ve yaşlı Gomise yatıracak.DELİRECEM
-
Demirören'den Arda yorumu: Küfür ederek, saldırarak...
Toplam 11
Yorum
Mert Sayın demirören keşke o çok samimi konuşmanızı bir yerden okumadan yapsaydınız.
-
Ben Arfa seferi
Toplam 8
Yorum
Kabataşlı GS a bahsedilenler için de Asamoah,Moicon,22Yş1.92Lik Genç Libero/Stoper,Janssen Uygun gibi.Alt Yapıdaki GENÇLER TECRÜBE KAZANMALI.Ozan vs.
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