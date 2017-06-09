Sneijder rekor gecesinde golünü attı
Wesley Sneijder, milli takım formasını 131 kez terleterek Hollanda milli takım tarihinin en çok oynayan futbolcusu oldu.
Sneijder, 33. doğum gününü kutladığı gecede, Dünya Kupası Avrupa Elemelerindeki Lüksemburg maçında, Van der Sar'ı geçerek Hollanda formasını tarihte en çok (131) giyen isim oldu.
Sneijder, doğum gününde ve Hollanda formasını en çok giyen oyuncu olduğu maçta golünü attı.
Cimbom'un yıldızı, 34. dakikada attığı golle Hollanda'yı Luksemburg karşısında 2-0 öne geçirdi.
- 09 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 22:50
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Transferde büyük hüsran!
Toplam 11
Yorum
austin öyle deme. ya ne cavandası ne jasuesi diye bağrılırken jasue acaip iş yapar cavanda çok hızlı çok katkı şundan iyidir diyen taraftar çoktu..
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Dursun Özbek'ten transfer açıklması
Toplam 14
Yorum
austin o değil de bruma açıklamaları bi tuhaf bakıyoruz henüz net bi şey yok olmassa bizde kalır filan denmeye başlandı..
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Aziz Yıldırım karne dağıttı
Toplam 4
Yorum
yazik cocuklara yazik
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