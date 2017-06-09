Sneijder rekor gecesinde golünü attı

Sneijder, 33. doğum gününü kutladığı gecede, Dünya Kupası Avrupa Elemelerindeki Lüksemburg maçında, Van der Sar'ı geçerek Hollanda formasını tarihte en çok (131) giyen isim oldu.

Sneijder, doğum gününde ve Hollanda formasını en çok giyen oyuncu olduğu maçta golünü attı.

Cimbom'un yıldızı, 34. dakikada attığı golle Hollanda'yı Luksemburg karşısında 2-0 öne geçirdi.



