 Sneijder rekor gecesinde golünü attı – Fotomaç – 09 Haziran 2017
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    09 Haziran 2017, Cuma
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    rekor gecesinde golünü attı

    Sneijder rekor gecesinde golünü attı

    Wesley , milli takım formasını 131 kez terleterek Hollanda milli takım tarihinin en çok oynayan futbolcusu oldu.

    , 33. doğum gününü kutladığı gecede, Dünya Kupası Avrupa Elemelerindeki Lüksemburg maçında, Van der Sar'ı geçerek Hollanda formasını tarihte en çok (131) giyen isim oldu.

    Sneijder, doğum gününde ve Hollanda formasını en çok giyen oyuncu olduğu maçta golünü attı.

    Cimbom'un yıldızı, 34. dakikada attığı golle Hollanda'yı Luksemburg karşısında 2-0 öne geçirdi.

    1. 09 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:50
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