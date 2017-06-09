 Sneijder İspanya yolcusu… – Fotomaç – 09 Haziran 2017
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    09 Haziran 2017, Cuma
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    Sneijder İspanya yolcusu…

    Sneijder İspanya yolcusu…

    İspanyol basınında yer alan iddiaya göre Galatasaray’ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder, Sevilla ve Valencia’nın radarına girdi.

    Son zamanlarda Galatasaray'daki geleceği tartışmalara konu olan Wesley Sneijder, İspanyol basınında yer alan iddiaya göre Galatasaray yönetiminin kendisine yönelttiği kontrat yenileme teklifini reddetti. Daha önce İspanya La Liga'da Real Madrid forması giyen 32 yaşındaki oyuncunun yine La Liga ekipleri olan Sevilla ve Valencia'ya önerildiği iddia edildi.

    Sneijder'ın önümüzdeki sezon İspanya'da forma giymek isteyebileceği ve ilk tercihinin de Avrupa kupalarında boy gösterme şansı olacağı için Sevilla olacağı düşünülüyor.

    1. 09 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 15:03
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