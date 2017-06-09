Sneijder İspanya yolcusu…
İspanyol basınında yer alan iddiaya göre Galatasaray’ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder, Sevilla ve Valencia’nın radarına girdi.
Son zamanlarda Galatasaray'daki geleceği tartışmalara konu olan Wesley Sneijder, İspanyol basınında yer alan iddiaya göre Galatasaray yönetiminin kendisine yönelttiği kontrat yenileme teklifini reddetti. Daha önce İspanya La Liga'da Real Madrid forması giyen 32 yaşındaki oyuncunun yine La Liga ekipleri olan Sevilla ve Valencia'ya önerildiği iddia edildi.
Sneijder'ın önümüzdeki sezon İspanya'da forma giymek isteyebileceği ve ilk tercihinin de Avrupa kupalarında boy gösterme şansı olacağı için Sevilla olacağı düşünülüyor.
- 09 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:03
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Fenerbahçe Skubic'e kancayı taktı
Toplam 23
Yorum
mesela mesele bu kadar insan sana savunmacı aykut diyorsa onlara kızacağına..kendine bir bak..
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O isim Fenerbahçe'yi açıkladı!
Toplam 6
Yorum
kafayı değiştiremeyen bir aykut V.Demirel kendine yakıŞan şekilde uğurlanmalı..fener yenilenmeli..topal-souzayı yan yana oynatncak aykut boşuna orta saha transferi yapıyor.
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''Taraftar bizi ayağa kaldırır''
Toplam 25
Yorum
alex taraftar gitmesin FByi ayağa kaldıracak FBye avrupa kupasını kazandırabilecek aykutu kovsunlar.bjk şampiyon olsun.
Sneijder İspanya yolcusu… haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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