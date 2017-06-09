Sinan Gümüş karmaşası!

Yıllık 650 bin euro alan Sinan'a yönetim 1 milyon euro'dan yeni sözleşme teklif etti. Menajeri ise Benfica'nın devrede olduğunu iddia ederek, "1.5 milyon" talep etti. Benfica'dan gelen "Sinan'la ilgimiz yok" açıklaması ise ortalığı karıştırdı.