 Sinan Gümüş karmaşası! – Fotomaç – 09 Haziran 2017
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    09 Haziran 2017, Cuma
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    Sinan Gümüş karmaşası!

    Sinan Gümüş karmaşası!
    Yıllık 650 bin euro alan Sinan'a yönetim 1 milyon euro'dan yeni sözleşme teklif etti. Menajeri ise Benfica'nın devrede olduğunu iddia ederek, "1.5 milyon" talep etti. Benfica'dan gelen "Sinan'la ilgimiz yok" açıklaması ise ortalığı karıştırdı.
    1. 09 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:35
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