Riva’ya 1 milyar TL
G.Saray’ın kurtuluşu olarak görülen Riva arazisinin ihalesinin birinci oturumu yapıldı. En yüksek teklif DAP Yapı’dan geldi.
9 firmanın katıldığı ihalede en yüksek teklifi 1 milyar TL ile DAP Yapı'nın sahip olduğu Eltes İnşaat verirken, ikinci en yüksek teklifi 400 milyon TL ile Fema İnşaat verdi. 1 milyon 76 metrekarelik arsanın satışından elde edilecek gelirin yüzde 80'i Galatasaray'ın yüzde 20'si ise Emlak Konut GYO'nun olacak. İhalenin ikinci oturumu 15 Haziran'da gerçekleştirilecek ve arsanın gerçek değeri ortaya çıkacak.
YILMAZ: KAZANMAK İSTİYORUZ
DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, ihale ile ilgili, "Galatasaray'ın Riva'daki arazisini uzun zamandır takip ediyoruz. İhalede ilk oturumu kazanan olarak sonuçtan memnunuz, dileriz ikinci oturumda da en yüksek teklifi vererek ihaleyi kazanırız" dedi.
9 FİRMA YARIŞTI
Galatasaray'ın kasasını rahatlatacak olan Riva arazisi ihalesine, Dağ, Ege Yapı, Yılmaz, Fema, Makro, Eltes, Nuhoğlu, Fuzul ve Teknik Yapı katıldı.
- 09 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:05
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Fenerbahçe Skubic'e kancayı taktı
Toplam 5
Yorum
VELI süper transfer demeniz icin illa bir star mi gelmesi lazim. begenmediginiz scubic hasan ali yi yerle bir etti. transfer isabet olur bence
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Demirören'den Arda Turan açıklaması
Toplam 18
Yorum
Tufan ayvalık Sn demirören bjk şampiyon yapmaya uğraşmaktan vakit ayıramadığın milli takımlar saldım çayıra laubali,sorumsuz,saygısız ve sorunlu yazık
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Mücadele görmedik
Toplam 12
Yorum
Çayelispor Bursaspor maçında yaşanan görüntüler FENERBAHÇEnin 2010-2011 sezonu şampiyonluğunu tescil etmiştir..
Riva’ya 1 milyar TL haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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