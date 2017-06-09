 Riva’ya 1 milyar TL – Fotomaç – 09 Haziran 2017
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    09 Haziran 2017, Cuma
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    Riva’ya 1 milyar TL

    Riva’ya 1 milyar TL

    G.Saray’ın kurtuluşu olarak görülen Riva arazisinin ihalesinin birinci oturumu yapıldı. En yüksek teklif DAP Yapı’dan geldi.

    'ın sahibi olduğu Riva arazisinin ihalesinin birinci oturumu dün gerçekleşti. İhale, Emlak Konut GYO Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İhale ve Sözleşme yönetmeliği kapsamında, açık ihale usulü ile kapalı zarf teklif alma (1. oturum) ve pazarlık- açık artırma (2. oturum) halinde yapıldı.

    9 firmanın katıldığı ihalede en yüksek teklifi 1 milyar TL ile DAP Yapı'nın sahip olduğu Eltes İnşaat verirken, ikinci en yüksek teklifi 400 milyon TL ile Fema İnşaat verdi. 1 milyon 76 metrekarelik arsanın satışından elde edilecek gelirin yüzde 80'i Galatasaray'ın yüzde 20'si ise Emlak Konut GYO'nun olacak. İhalenin ikinci oturumu 15 Haziran'da gerçekleştirilecek ve arsanın gerçek değeri ortaya çıkacak.

    YILMAZ: KAZANMAK İSTİYORUZ
    DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, ihale ile ilgili, "'ın Riva'daki arazisini uzun zamandır takip ediyoruz. İhalede ilk oturumu kazanan olarak sonuçtan memnunuz, dileriz ikinci oturumda da en yüksek teklifi vererek ihaleyi kazanırız" dedi.

    9 FİRMA YARIŞTI
    Galatasaray'ın kasasını rahatlatacak olan Riva arazisi ihalesine, Dağ, Ege Yapı, Yılmaz, Fema, Makro, Eltes, Nuhoğlu, Fuzul ve Teknik Yapı katıldı.
    1. 09 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:05
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