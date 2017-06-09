Dursun Özbek'ten transfer açıklması
TFF Olağan Genel Kurulu sonrası açıklamada bulunan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, gündemlerinde 5-6 civarında bir transfer listesinin olduğunu ama şu anda neticelendirilmiş herhangi bir transferin olmadığını söyledi.
Arda Turan'ın Galatasaray'a kiralanması iddialarına ilişkin de açıklamada bulunan Özbek, Barcelona ile böyle bir temaslarının olmadığını ifade etti.
Transfer konusunda basın mensuplarına bilgi veren Özbek, "Transfer için yaklaşık 2 ay önceden çalışmalarımıza başladık. Tudor'un verdiği rapor çerçevesinde ve scout ekibinin incelemesi sonucunda bize sunulan raporda yönetim şu anda çalışmalarına devam ediyor. Çok inceliyoruz. Mali yapımıza uygun, Galatasaray'a yakışır seviyede transfer sezonu yaşamak istiyoruz. Neticelendirilmiş herhangi bir transfer yok. Gündemimizde 5 isimli oyuncu listesi var. Görüşmeler devam ettiği için kesin neticenin şu anda ne olduğunu söylemek mümkün değil" dedi.
"Sneijder'e şu ana kadar gelen bir teklif yok"
"Sneijder için bir teklif var mı?" sorusuna Özbek, "Zenit'ten şu ana kadar gelmiş bir teklif yok. Sneijder hala bizim oyuncumuzdur ve önemli yıldız bir oyuncumuzdur. Bu konuda bize gelen herhangi bir transfer teklifi yok" cevabını verdi.
Bruma'nın Leipzig'e transferi konusunda ise görüşmelerin henüz nihayete ermediğini bildiren Özbek, yakın zamanda bir sonuç alacaklarını kaydetti.
- 09 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:13
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Bruma’nın transferi beklemede
Toplam 3
Yorum
Fuat İnşallah transfer yatar ve 5 yıllık sözleşme imzalarız.Yoksa Özbek Brumanın parasını 32 yaşındaki hasta ve yaşlı Gomise yatıracak.DELİRECEM
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Demirören'den Arda yorumu: Küfür ederek, saldırarak...
Toplam 11
Yorum
Mert Sayın demirören keşke o çok samimi konuşmanızı bir yerden okumadan yapsaydınız.
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Ben Arfa seferi
Toplam 8
Yorum
Kabataşlı GS a bahsedilenler için de Asamoah,Moicon,22Yş1.92Lik Genç Libero/Stoper,Janssen Uygun gibi.Alt Yapıdaki GENÇLER TECRÜBE KAZANMALI.Ozan vs.
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