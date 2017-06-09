 'Abdennour için 6 milyon teklif etti' – Fotomaç – 09 Haziran 2017
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    09 Haziran 2017, Cuma
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    ' için 6 milyon teklif etti'

    'Abdennour için 6 milyon teklif etti'

    'da stoper için ismi ön plana çıktı.

    forması giyen Tunuslu oyuncuyu transfer etmek isteyen 'ın yaptığı teklif İspanyol basınında yer aldı. Valencia'nın 12 milyon Euro istediği 27 yaşındaki oyuncu için sarı-kırmızılıların 6 milyon Euro teklif ettiği yazıldı. Galatasaray'ın İspanyol kulübünü ikna etmek için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
    1. 09 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:01
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