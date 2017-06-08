Teknik direktörlük yapmayı düşünmüyor

Adı Galatasaray'da sportif direktörlük için geçen Mircea Lucescu, Romanya'da Dolce Sport'a konuştu. 1998'de İnter'den kovulmasından, son olarak Zenit'ten ayrılmasına kadar pek çok noktaya değindi. Teknik direktörlük dışında bir göreve hazır olduğunu belirten Lucescu, "Teknik direktörlük yapmaya devam eder miyim bilmiyorum. Yapmasam da futboldan kopmam. Başka görevler olabilir. Futbolda sadece teknik direktörlük yok" dedi.