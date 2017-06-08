 Teknik direktörlük yapmayı düşünmüyor – Fotomaç – 08 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Haziran 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Teknik direktörlük yapmayı düşünmüyor

    Teknik direktörlük yapmayı düşünmüyor
    Adı Galatasaray'da sportif direktörlük için geçen Mircea Lucescu, Romanya'da Dolce Sport'a konuştu. 1998'de İnter'den kovulmasından, son olarak Zenit'ten ayrılmasına kadar pek çok noktaya değindi. Teknik direktörlük dışında bir göreve hazır olduğunu belirten Lucescu, "Teknik direktörlük yapmaya devam eder miyim bilmiyorum. Yapmasam da futboldan kopmam. Başka görevler olabilir. Futbolda sadece teknik direktörlük yok" dedi.
    1. 08 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:54
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Teknik direktörlük yapmayı düşünmüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.