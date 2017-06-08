Solda yeni fırtına Moting
Sarı-kırmızılı ekibin, Schalke’yle sözleşmesi sona eren ve Trabzonspor’un da istediği Eric Maxim Choupo-Moting ile ciddi şekilde ilgilendiği ifade edildi
İMZA PARASI İSTEDİ
Bonservisi elinde bulunan Moting'in menajeriyle ilk görüşmeyi yapan Sportif Direktör Cenk Ergün'ün yıllık 2.5 milyon euro önerdiği ve Galatasaray'ın şimdi yanıt beklediği bildirildi. Öte yandan Almanya'da Hamburg, Nürnberg, Mainz ve Schalke formaları giyen oyuncunun, 1.5 milyon euro da imza parası istediği bildirildi.
- 08 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:06
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Cimbom’a yeni 10 numara
Toplam 15
Yorum
Fuat İstikrarsız ve oyun disiplini olmayan bir oyuncu.Daha genç ve kaliteli oyuncular var.Bizim acil ihtiyacımız Genç bir forvet (GOMİS DEĞİL)
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Muharrem Usta'dan Rize açıklaması
Toplam 60
Yorum
Objektif 2016-2017 yılının küme düşeni Trabzonspor'dur. Yakışmadı. Rize Cas'a başvurmalı.
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Muharrem Usta'dan Rize açıklaması
Toplam 60
Yorum
Hor Hor Rize 1980-1981 sezonunda Fenerle aynı puanda bakın ama Fenerden 5 yemiş berabere kalsa kümede kalacak fener düşecek. Ama Trabzon suçlu :D
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