 Solda yeni fırtına Moting – Fotomaç – 08 Haziran 2017
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    08 Haziran 2017, Perşembe
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    Solda yeni fırtına

    Solda yeni fırtına Moting

    Sarı-kırmızılı ekibin, Schalke’yle sözleşmesi sona eren ve Trabzonspor’un da istediği Eric Maxim Choupo- ile ciddi şekilde ilgilendiği ifade edildi

    Artık transfer piyasası iyiden iyiye canlanırken Galatasaray'da gündeme gelen son isim Schalke 04'ten, Eric Maxim Choupo-Moting oldu. Leipzig ile anlaşan Armindo Bruma'nın yerini doldurmak isteyen sarı-kırmızılı yönetimin, Kamerun asıllı Alman oyuncu ile ciddi bir şekilde ilgilendiği ifade edildi. Schalke'yle sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan oyuncu bir süredir Trabzonspor'la anılırken iki kulübün büyük bir yarış içine girdiği belirtildi. Hızı ve çevikliğiyle bilinen , Bruma'yı aratmayacak nitelikte bir oyuncu... 28 yaşında olan ve tecrübesiyle öne çıkan futbolcunun ayrıca orta sahada ve forvette oynaması da büyük bir avantaj olarak görülüyor.

    İMZA PARASI İSTEDİ
    Bonservisi elinde bulunan Moting'in menajeriyle ilk görüşmeyi yapan Sportif Direktör Cenk Ergün'ün yıllık 2.5 milyon euro önerdiği ve Galatasaray'ın şimdi yanıt beklediği bildirildi. Öte yandan Almanya'da Hamburg, Nürnberg, Mainz ve Schalke formaları giyen oyuncunun, 1.5 milyon euro da imza parası istediği bildirildi.
    1. 08 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:06
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