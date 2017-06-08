 Gomis’e dolgun maaş – Fotomaç – 08 Haziran 2017
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    08 Haziran 2017, Perşembe
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    ’e dolgun maaş

    Gomis’e dolgun maaş

    Fransız golcüyü ikna etmek isteyen sarı-kırmızılı yönetim, yıllık 3.3 milyon euro önerdi

    Galatasaray, Fransa'nın Marsilya takımında kiralık olarak forma giyen Bafetimbi Gomis'i renklerine katmak için gün sayıyor. Fransız golcü üzerinde yoğunlaşan sarı-kırmızılı yönetim transferde son aşamaya geldi. Fransız basınında yer alan habere göre 'in Galatasaray'a çok yakın olduğu, Cimbom'un Fransız golcüye yıllık 3.3 milyon euro gibi cazip bir teklif sunduğu belirtildi. Gomis ile Marsilya da yakından ilgileniyor.

    FARK BİR MİLYON EURO
    Gomis'in tamam demesini bekleyen Galatasaray, Swansea ile masaya oturacak. Galler kulübü bonservisi için 3.5 milyon Euro isterken, Aslan 2.5 milyon Euro'dan pazarlığı açmayı planlıyor. Anlaşmanın sağlanması an meselesi.
    1. 08 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:40
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