Gomis’e dolgun maaş
Fransız golcüyü ikna etmek isteyen sarı-kırmızılı yönetim, yıllık 3.3 milyon euro önerdi
FARK BİR MİLYON EURO
Gomis'in tamam demesini bekleyen Galatasaray, Swansea ile masaya oturacak. Galler kulübü bonservisi için 3.5 milyon Euro isterken, Aslan 2.5 milyon Euro'dan pazarlığı açmayı planlıyor. Anlaşmanın sağlanması an meselesi.
- 08 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:40
-
Cimbom’a yeni 10 numara
Toplam 15
Yorum
Fuat İstikrarsız ve oyun disiplini olmayan bir oyuncu.Daha genç ve kaliteli oyuncular var.Bizim acil ihtiyacımız Genç bir forvet (GOMİS DEĞİL)
-
Muharrem Usta'dan Rize açıklaması
Toplam 60
Yorum
Objektif 2016-2017 yılının küme düşeni Trabzonspor'dur. Yakışmadı. Rize Cas'a başvurmalı.
-
Muharrem Usta'dan Rize açıklaması
Toplam 60
Yorum
Hor Hor Rize 1980-1981 sezonunda Fenerle aynı puanda bakın ama Fenerden 5 yemiş berabere kalsa kümede kalacak fener düşecek. Ama Trabzon suçlu :D
Gomis’e dolgun maaş haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.