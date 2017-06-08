Galatasaray'ın Riva arazisi ihaleye çıktı

Galatasaray'a ait olan Riva arazisi Emlak konut mülkiyeti ile ihaleye çıkarıldı. ihalede en yüksek teklifi 1 milyar TL ile DAP Yapı'nın sahibi olduğu Eltes İnşaat verdi. İhalenin ikinci oturumunun ise 15 Haziran'da yapılacağı duyuruldu.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün İstanbul Riva'daki arsası için gerçekleştirilen ihaleye 9 şirketin teklif vermesinin memnuniyet verici olduğunu açıkladı.



ÖZBEK İHALEDEN MEMNUN

Özbek, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, Galatasaray Kulübü ile Emlak Konut GYO arasında "Florya ve Riva arazilerinin gelir paylaşımı usulüyle" değerlendirilmesi amacıyla imzalanan protokol çerçevesinde, Riva arazisiyle ilgili ihalenin ilk etabının gerçekleştirildiğini hatırlatarak, "Türkiye'nin önde gelen inşaat şirketlerinin bu büyük ihalede yer alacak olmasından çok memnunum. Bu onların Türk ekonomisine ve Galatasaray'ın marka değerine duydukları güveni gösteriyor." ifadelerini kullandı.



İlk ihale etabındaki tekliflerin, sadece ihalenin açık artırma safhasına katılma yeterliliğine mazhar olmak için verilen bir teklif olduğuna dikkati çeken Özbek, şunları kaydetti:



TARİHİ GÜN 15 HAZİRAN

"İhalenin gerçek değeri 15 Haziran'da kamuoyunun önünde şeffaf bir şekilde gerçekleştirilecek açık artırma ile belli olacak. Galatasaray Kulübü ve Emlak Konut'un elde edeceği nihai gelir ise satışlar tamamlandıkça net olarak ortaya çıkacak. Ben bugüne kadar bu konuda hep mütevazı oldum. Ancak ihaleye katılacak firmaları görünce gelirin Galatasaray açısından gayet tatminkâr olacağını şimdiden söyleyebilirim. Şahsım ve kulübüm adına teklif sunan tüm firmalara başarılar diliyor, teşekkürlerimi sunuyorum. Emlak Konut yetkililerine de yürüttükleri bu şeffaf ihale süreci için ayrıca teşekkür ediyorum."

İhaleye gelen en yüksek teklifin, arsa satışı karşılığı satış toplam geliri 1 milyar lira, arsa satışı karşılığı şirket payı toplam geliri 100 milyon lira, arsa satışı karşılığı şirket payı gelir oranı yüzde 10 ile Eltes İnşaat Tesisat San. ve Tic. AŞ tarafından verildiği bildirilmişti.



İhaleye girerek teklif veren 9 firma şunlar:

Nuhoğlu İnşaat San. Ve Tic. A.Ş.

Dağ Mim ve Müh. Yapı Gayr. Tic. San. A.Ş.

Ege Yapı A.Ş ...Çalışkan Taş. Oto Tic. Ve San. A.Ş. İş Ortaklığı

Yılmaz İnşaat Taahhüt Ve Tic. A.Ş.

Fema İnşaat Ticaret A.Ş. ...KLV İnş. A.Ş İş Ortaklığı

Makro İnşaat Ticaret A.Ş. ...Timur Gayr. Geliştirme Yapı ve Yat. A.Ş. İş Ortaklığı

Eltes İnşaat Tesisat San. Ve. Tic. A.Ş.

Fuzul Yapı İnş. Paz. A.Ş. ...İstek ...Gökkar Mad. İş Ortaklığı

Teknik Yapı Teknik Yapılar San. Ve Tic. A.Ş. ...Teknik Yapılar İnş. İş Ortaklığı