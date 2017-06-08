Galatasaray 2 transferi bitirdi!
Galatasaray, transfer görüşmelerini sürdürdüğü Bafetimbi Gomis ve Younes Belhanda ile anlaştı.
Gomis, Marsilya ile bu sezon 32 karşılaşmaya çıktı. Fransız futbolcu bu maçlarda 21 gol, 4 asist ile mücadele etti. 27 yaşındaki Belhanda ise geçtiğimiz sezon Fransa Ligi takımlarından Nice'de kiralık forma giydi. Faslı futbolcu Nice formasıyla 31 maçta 3 gol attı.
- 08 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 18:19
-
Van Persie kalıyor!
Toplam 28
Yorum
austin sattığı kadar oyuncu alabiliyo üstünde alırsa uefaya yazdıramıyo ama süper ligde oynayabiliyo yani para yok idare edeceğiz demek bu..
-
Galatasaray'ın Riva arazisi ihaleye çıktı
Toplam 10
Yorum
gs baska bi ünal aysal gelir borc yine cıkar merak etmeyin
-
Galatasaray'ın Riva arazisi ihaleye çıktı
Toplam 10
Yorum
HAYKO81 TAMAM DEGERLENDİRİLMELİ AMA ALİ SAMİ YEN STADI GİBİ KANDIRILMAMALI MECİDİYEKÖYDEKİ DAİRE VE OFİSLERİN FİYATLARI BELLİ SEYRANTEPE SAÇMALIKTI
Galatasaray 2 transferi bitirdi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.