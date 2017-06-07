Sinan Gümüş'te flaş gelişme

Sinan Gümüş'ün menajeri Ersin Akan'ın Benfica'nın golcü oyuncuyla ilgilendiğini ve transfer etmek istediğini öne sürmesi sonrası Portekiz ekibinden resmi açıklama yapıldı.

Benfica Kulübü'nün resmi internet sitesinden yayınlanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Çeşitli yayın organlarında Sinan Gümüş'ün transferi için girişimde bulunduğumuz ve anlaşma sağladığımız iddia edilmektedir. Basında çıkan bu haberler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır ve yanlıştır. Benfica Kulübü olarak Sinan Gümüş'ün transferi ile ilgilenmediğimizi resmen duyururuz."



