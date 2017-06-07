 Sinan Gümüş'te flaş gelişme – Fotomaç – 07 Haziran 2017
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    07 Haziran 2017, Çarşamba
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    Sinan Gümüş'te flaş gelişme

    Sinan Gümüş'te flaş gelişme

    Galatasaray'dan ayrılmak istediği ve Portekiz devi Benfica'yla anlaşmak üzere olduğu iddia edilen Sinan Gümüş için Portekiz ekibinden flaş bir resmi açıklama geldi.

    Sinan Gümüş'ün menajeri Ersin Akan'ın Benfica'nın golcü oyuncuyla ilgilendiğini ve transfer etmek istediğini öne sürmesi sonrası Portekiz ekibinden resmi açıklama yapıldı.

    Benfica Kulübü'nün resmi internet sitesinden yayınlanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

    "Çeşitli yayın organlarında Sinan Gümüş'ün transferi için girişimde bulunduğumuz ve anlaşma sağladığımız iddia edilmektedir. Basında çıkan bu haberler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır ve yanlıştır. Benfica Kulübü olarak Sinan Gümüş'ün transferi ile ilgilenmediğimizi resmen duyururuz."

    1. 07 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:35
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