Sinan Gümüş'te flaş gelişme
Galatasaray'dan ayrılmak istediği ve Portekiz devi Benfica'yla anlaşmak üzere olduğu iddia edilen Sinan Gümüş için Portekiz ekibinden flaş bir resmi açıklama geldi.
Sinan Gümüş'ün menajeri Ersin Akan'ın Benfica'nın golcü oyuncuyla ilgilendiğini ve transfer etmek istediğini öne sürmesi sonrası Portekiz ekibinden resmi açıklama yapıldı.
Benfica Kulübü'nün resmi internet sitesinden yayınlanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Çeşitli yayın organlarında Sinan Gümüş'ün transferi için girişimde bulunduğumuz ve anlaşma sağladığımız iddia edilmektedir. Basında çıkan bu haberler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır ve yanlıştır. Benfica Kulübü olarak Sinan Gümüş'ün transferi ile ilgilenmediğimizi resmen duyururuz."
- 07 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:35
-
Matus Bero kiralanabilir
Toplam 8
Yorum
Ahmet GÜNEŞ Kemal arkadaş çok güzel yazmış konyaya M Reşit Akcayin eline berin Yanlız Kiralik
-
Manchester United, Real Madrid'i geçti
Toplam 2
Yorum
TARAFTAR sezon gelirlerinden bahsediyor,sampiyonluklardan degil.
-
Sinan Gümüş'te flaş gelişme
Toplam 2
Yorum
gs sinan ın gönlünü almak lazım seneye yeni silahımız olabilir lakin menajerinin bu tür oyunlar yerine sinanın kendisine iyi bakmasını saglasa.
Sinan Gümüş'te flaş gelişme haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.