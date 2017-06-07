 Savunmaya tangocu – Fotomaç – 07 Haziran 2017
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    07 Haziran 2017, Çarşamba
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    Savunmaya tangocu

    Savunmaya tangocu
    Güney Amerika'nın spor kanalı TyC Sports, Arjantinli 26 yaşındaki Ezequiel Munoz kariyerine Türkiye'de devam edebileceğini ileri sürdü. Daha önce Cenk Ergün, Genoa Başkanın oğlu ile konuştuğu, Sinan Gümüş ile 'un takasının gündeme geldiği ileri sürülmüş ancak görüşmelerin devamı gelmemişti.
    1. 07 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:48
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