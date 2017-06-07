Savunmaya tangocu
Güney Amerika'nın spor kanalı TyC Sports, Arjantinli 26 yaşındaki Ezequiel Munoz kariyerine Türkiye'de devam edebileceğini ileri sürdü. Daha önce Cenk Ergün, Genoa Başkanın oğlu ile konuştuğu, Sinan Gümüş ile Ezequiel Munoz'un takasının gündeme geldiği ileri sürülmüş ancak görüşmelerin devamı gelmemişti.
- 07 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:48
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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''Çok üzüldüm. Olmamasını dilerdim''
Toplam 6
Yorum
Yuru Terim, Demirorenin elini tut ve beraber gidin.
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Sadece 16 dakika oynayabildi
Toplam 15
Yorum
TS'lu Yine konuşmuş çok bilmişler. Aylar önce kupa maçındaki Abdulkadir ile son maçtaki Abdulkadir'in fiziği arasındaki farkı göremeyen bilmişler.
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''Çok üzüldüm. Olmamasını dilerdim''
Toplam 6
Yorum
Yuru Lutfen bize ger gelmesin.
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