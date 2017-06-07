Igor Tudor’un gözü yollarda
Hırvat çalıştırıcı, Başkan Özbek’ten transfer konusunda istekte bulundu.
Süper Ligi 4. sırada bitirdiği için sezonu 19 Haziran'da açacak olan Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudor, Başkan Dursun Özbek'le özel bir görüşme yaptı. Hırvat hoca, 19 Haziran'a kadar en az 3-4 transferin yapılmasını talep etti. Tudor, Özbek'e, "En azından 3-4 oyuncuyu sezon başı kampına götürmeli ve takıma adapte etmeliyiz. Avrupa Ligi'nde oynanacak ön elemeler öncesinde takıma güç katacak isimleri dahil etmeliyiz" dedi.
- 07 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:47
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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''Çok üzüldüm. Olmamasını dilerdim''
Toplam 6
Yorum
Yuru Terim, Demirorenin elini tut ve beraber gidin.
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Sadece 16 dakika oynayabildi
Toplam 15
Yorum
TS'lu Yine konuşmuş çok bilmişler. Aylar önce kupa maçındaki Abdulkadir ile son maçtaki Abdulkadir'in fiziği arasındaki farkı göremeyen bilmişler.
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''Çok üzüldüm. Olmamasını dilerdim''
Toplam 6
Yorum
Yuru Lutfen bize ger gelmesin.
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