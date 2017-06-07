 Igor Tudor’un gözü yollarda – Fotomaç – 07 Haziran 2017
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    07 Haziran 2017, Çarşamba
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    ’un gözü yollarda

    Igor Tudor’un gözü yollarda

    Hırvat çalıştırıcı, Başkan Özbek’ten transfer konusunda istekte bulundu.

    Süper Ligi 4. sırada bitirdiği için sezonu 19 Haziran'da açacak olan Galatasaray'da teknik direktör , Başkan Dursun Özbek'le özel bir görüşme yaptı. Hırvat hoca, 19 Haziran'a kadar en az 3-4 transferin yapılmasını talep etti. Tudor, Özbek'e, "En azından 3-4 oyuncuyu sezon başı kampına götürmeli ve takıma adapte etmeliyiz. Avrupa Ligi'nde oynanacak ön elemeler öncesinde takıma güç katacak isimleri dahil etmeliyiz" dedi.
    1. 07 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:47
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